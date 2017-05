in foto: Hugh Thomas al Premio Nonino 2009.

Hugh Thomas, il massimo studioso della Spagna e dell'Impero spagnolo, è morto ieri nella sua abitazione londinese all'età di 85 anni. Autore di testi e studi storici fondamentali, tra cui la "Storia della guerra civile spagnola", edita in Italia da Einaudi. L'annuncio della scomparsa è stata data online dal quotidiano spagnolo "Abc" di cui era un assiduo collaboratore. Lo storico britannico aveva insegnato in numerose istituzioni accademiche, tra cui l'università di New York e Boston. Nel suo paese, l'Inghilterra, è stato presidente del Centre for Policy Studies di Londra.

La "Storia della guerra civile spagnola" fu pubblicata per la prima volta nel 1961, tradotta poi in Italia due anni dopo, resta ancora oggi uno dei testi fondamentali per comprendere la Spagna e la sua evoluzione contemporanea. Nella Spagna ancora governata dal dittatore Francisco Franco il libro fu messo al bando, mentre altrove è stato letto e diffuso, mentre fu pubblicato in molti altri Paesi: è stato stampato diverse volte, diventando un vero e proprio classico. Solo dopo la morte del generale Franco, il suo libro è stato pubblicato con successo in Spagna.

Diverse le sue opere tradotte in italiano, tra cui i libri su Hitler e sul nazismo, come "I giorni del bunker. La vera storia della fine di Hitler" (Editori Riuniti, 1997). Anche Cuba era tra i suoi interessi, nel 1997 sempre Einaudi pubblicò "Storia di Cuba. 1762-1970. Quest'opera, esattamente come l'opera su Franco, è ancora malvista nell'isola caraibica, al punto che ancora oggi è un libro vietato.

Come accademico ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il Somerset Maugham Prize (1961), l'Arts Council Prize for History (1980). In Spagna ha vinto il Premio Cristóbal Gabarrón (2006), l'ultima volta in Italia è stata nel 2009 quando è stato insignito del Premio Nonino.