Ha accoltellato per oltre 100 volte il proprio padre ed è rimasto in casa, senza fuggire. La vicenda è accaduta pochi giorni fa in Illinois, per la precisione a St. Charles Township. L'uomo, John Shenko, di 60 anni, è stato accoltellato dal proprio figlio cento volte ed è morto in un lago di sangue. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il sessantenne non sarebbe deceduto subito, ma sarebbe riuscito a effettuare una chiamata ai soccorsi poco prima di morire. Verso l'una e un quarto di domenica notte un poliziotto della contea americana ha ricevuto una telefonata disperate: John Shenko era appena stato accoltellato dal figlio e in fin di vita chiedeva aiuto urlando, dicendo di essere stato ferito a morte.

Sono trascorsi solo pochi minuti da quella chiamata e l'arrivo della polizia a casa dell'uomo, ma per lui purtroppo non c'era giù più nulla da fare. Le forze dell'ordine hanno subito acciuffato l'assassino, il figlio Kevin, di 22 anni. Il ragazzo, infatti, dopo l'omicidio era rimasto in casa, senza scappare dal luogo del delitto. Kevin è stato immediatamente arrestato e portato in carcere con una cauzione fissata a due milioni di dollari. Ancora non è noto il movente dell'omicidio, ma secondo quanto si apprende a scatenare la follia assassina di Kevin sarebbe stata la disperazione, unita alle patologie psichiatriche di cui soffre: il ventiduenne, infatti, è autistico e affetto da un grave disturbo bipolare. Kevin è accusato di omicidio di primo grado e attende ora il processo. Rischia fino a 60 anni di galera.