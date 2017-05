Una ragazza britannica di venticinque anni è stata condannata a inizio mese a undici anni di reclusione. La giovane, che si chiama Harriet Sharp, è stata accusata di tentato omicidio del suo fidanzato, il ventinovenne Martyn Brown. Un uomo che prima di rischiare la vita per colpa della sua ex ha subito per mesi abusi e maltrattamenti ma non ha mai trovato il coraggio di denunciare la sua fidanzata: si vergognava di far sapere a familiari e amici quello che succedeva tra le mura domestiche. Alla fine è stato lo stesso Martyn, ora che la sua ex è stata condannata, a voler raccontare ai media britannici la sua storia anche per mettere in guardia altri uomini che, come lui, subiscono violenze da parte delle loro donne e restano in silenzio per vergogna. Il giovane ha raccontato di aver subito in più occasioni abusi da parte della ragazza, che più volte gli ha provocato gravi contusioni. “Mi schiaffeggiava, ma io non reagivo”, ha raccontato il ragazzo confessando quelle violenze mai denunciate prima.

Dopo l'aggressione il giovane ha anche pensato al suicidio – I due vivevano insieme dallo scorso ottobre e lei avrebbe voluto sposarlo. Poi una sera di gennaio la donna, tornata a casa ubriaca, ha preso un coltello in cucina e lo ha colpito ben 28 volte. La lama gli ha perforato il polmone e lo ha quasi ucciso. Dopo tre giorni di coma, il ragazzo si è svegliato e ha parlato con la polizia. Solo adesso Martyn si sta riprendendo fisicamente e psicologicamente da quell’aggressione: il giovane ha ammesso di aver anche pensato al suicidio ma che grazie al sostegno dei suoi cari ora sta provando ad andare avanti con la sua vita.