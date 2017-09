Un'adolescente di 14 anni ha raccontato ai carabinieri di aver dovuto subire violenze sessuali da parte del padre per sette anni, la metà della sua vita. Dopo la sua denuncia l'uomo, un operaio di 52 anni, è stato tratto in arresto con l'accusa di violenza sessuale su minori. L'ordinanza di custodia chiesta del sostituto procuratore Laura Canovai e sottoscritta dal giudice per le indagini preliminari Cataudella è stata eseguita il 2 agosto scorso dai carabinieri della Tenenza di Montemurlo e l'indagato è ancora in carcere alla Dogaia. Vittima delle presunte violenze è una ragazzina nata in Italia da genitori stranieri.

A determinare l'inizio dell'inchiesta da parte della Procura sono stati nei mesi scorsi alcuni segnali di malessere della giovane raccolti a scuola e dagli assistenti sociali. La 14enne aveva smesso di frequentare le lezioni da circa tre mesi e quando è stato chiaro che non si trattava di una semplice crisi adolescenziale, la ragazzina è stata avvicinata dai carabinieri, che hanno raccolto il suo racconto con l'aiuto di uno psicologo. Lentamente è emerso un quadro estremamente grave, fatto di approcci sessuali e pesanti palpeggiamenti da parte del padre.

Racconti che hanno reso necessario allontanare la quattordicenne dall'ambiente familiare, perché i carabinieri della Tenenza di Montemurlo e gli assistenti sociali hanno raccolto elementi in base ai quali c'è il forte sospetto che la madre sia succube di un marito e padre padrone. Quasi sicuramente si era accorta delle attenzioni particolari che l'uomo riservava alla figlia ma non avrebbe avuto il coraggio di denunciarlo e dunque non sarebbe il soggetto più indicato per dare tranquillità alla figlia, nonostante il marito ora sia in carcere.