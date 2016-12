A soli 6 anni e in pieno inverno è stato chiuso dai genitori sul balcone di casa per quindici ore, in pigiama e al freddo, come punizione per aver mangiato senza il loro permesso. L'assurda storia di maltrattamenti in famiglia arriva dal quartiere di Saint-Josse della capitale belga, Bruxelles, dove il piccolo è stato ricoverato in ospedale a causa di una ipotermia. Secondo gli inquirenti locali, il bambino già in precedenza sarebbe stato vittima di abusi in casa così come la sorella gemella, anche lei ricoverata in ospedale dopo che i medici hanno constatato su di lei segni di percosse e malnutrizione.

I media locali hanno riferito che l'ufficio del procuratore di Bruxelles ha affermato che il bambino è stato trovato in stato di incoscienza dopo una richiesta di soccorso alle autorità sanitarie da parte degli stessi genitori il giorno di Santo Stefano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che il bimbo avesse mangiucchiato del cibo avanzato dal precedente giorno di Natale e per questo sarebbe scattata la brutale punizione dei genitori. Il piccolo sarebbe stato rinchiuso fuori dal balcone dall'alba fino a sera, indicativamente dalle 5 fino alle 20. La madre, una cittadina francese, e il patrigno belga sono stati arrestati con l'accusa di abusi e violenza su minori.