Gli appassionati di danza friulani piangono la morte, a soli 42 anno, Anastasia Comand, presidente dell’Asd Danza Giselle di Mortegliano. La donna è deceduta all'alba di ieri dopo aver combattuto sette anni contro una malattia che, alla fine, ha avuto la meglio. Oltre ai familiari hanno espresso il loro dolore anche amici e allieve, persone per le quali è stata una "maestra di vita oltre che una maestra di danza", disciplina che ha trasmesso ai più giovani per oltre quindici anni non solo a Mortegliano, ma anche alla scuola Spazio Danza di San Daniele e all’Etoile di Casarsa. "Anastasia era una persona buona, sempre con il sorriso – spiega Luca Buttò, uno dei suoi più cari amici – nonostante la malattia. Era amata da tutte le sue bambine alle quali si dedicava con passione e amore, introducendole all’arte della danza. Era un angelo e chi l’aveva conosciuta non può che dirsi fiero di essere stato in contatto con lei e di averla vista sorridere".

Anastasia si era avvicinata al mondo della danza da bambina grazie alla madre, che dopo la morte le aveva lasciato in eredità la sua scuola. Comand, comunque non si era adagiata e aveva conseguito anche una laurea in Lingue e letterature straniere e dipendente della Medicasa di Udine. Come spiega il Messaggero Veneto "Anastasia aveva iniziato danza classica al Piccolo Teatro Città di Udine nel 1984: tra il 1993 e il 1996 aveva approfondito gli studi, ottenendo i tre diplomi rilasciati dall’Imperial Society of Teachers of Dancing di Londra che l’avevano qualificata come insegnante di danza classica e dove aveva perfezionato il metodo Cecchetti. Ulteriori stage l’avevano portata ad approfondire anche il metodo Balanchine. Dal 1997 aveva proseguito gli studi, diplomandosi anche nel Metodo russo dell’Association Internationale des Professeurs de Danse Classique Marika Besobrasova".

Il percorso per diventare insegnante Anastasia l'aveva concluso nella scuola di danza Il Balletto di Castelfranco Veneto. "Il suo costante impegno, profuso con professionalità e dedizione – dichiara il direttivo degli insegnanti –, ha permesso alla scuola di Danza Giselle di rimanere sempre viva e di offrire ai suoi allievi e ai cittadini un punto di riferimento culturale ed educativo, che unisce tutti nella passione per la danza".