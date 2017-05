in foto: Lo scrittore Robert Ludlum (1927–2001)

Il 25 maggio del 1927 nasceva, a New York, Robert Ludlum. I suoi romanzi, in un mix perfetto di avventura e realismo, fondono ambientazioni contemporanee a storie di spionaggio e a personaggi controversi, il più famoso dei quali resta sicuramente Jason Bourne. Considerato dal pubblico e dalla critica il re assoluto dello “spy-thriller”, Ludlum è scomparso nel 2001: oggi avrebbe compiuto novant'anni.

Tra realtà e finzione

in foto: Robert Ludlum

Spesso mi è capitato di scoprire di aver escogitato, senza saperlo, vicende realmente accadute. Non ho mai fatto l'agente segreto, ma talvolta le spie invidiano le mie avventure se le confrontano con la loro monotona routine.

Dopo una brevissima esperienza nel mondo della politica negli anni Cinquanta, nel team del candidato Adlai Stevenson, Robert Ludlum si dedica al teatro e successivamente alla TV: è da questo mondo che lo scrittore impara quello che diverrà uno dei punti di forza dei suoi romanzi, ovvero lo straordinario realismo con il quale riesce a descrivere fatti e ambientazioni anche molto distanti dal presente.

Ma nei romanzi di Rober Ludlum compaiono spesso anche fatti o personaggi reali: come nel caso dell'acerrimo nemico di Jason Bourne, “Carlos Lo Sciacallo”, liberamente ispirato al criminale venezuelano Ilich Ramírez Sánchez. Nella sua autobiografia Ludlum racconta che per scrivere un libro impiegava almeno tre o quattro mesi per compiere le ricerche, e circa un anno e mezzo per arrivare alla stesura definitiva.

Jason Bourne, un uomo senza volto

in foto: Matt Damon ha interpretato il personaggio di Jason Bourne nella fortunata serie cinematografica

A quarant'anni, verso la fine degli anni Sessanta, Ludlum si dedica con successo all'attività di romanziere: i suoi libri sono stati tradotti in ben 33 lingue, superando le 200 milioni di copie vendute. A “L'eredità Scarlatti”, primo esperimento letterario del 1971, seguirà una fortunatissima serie di romanzi di spionaggio come "La striscia di cuoio", "Il dossier Matlock" e "Il circolo Matarese", del 1979.

Ma fu soprattutto il personaggio di Jason Bourne a dare notorietà a Ludlum: un “Nome senza volto” appunto, come recita il titolo del primo libro della saga in cui un uomo viene ritrovato quasi in fin di vita da alcuni pescatori nel bel mezzo del Mediterraneo. Dopo una lunga serie di peripezie, David Webb, alias Jason Bourne, scoprirà la sua vera identità e il mistero che, pericolosamente si chiude intorno a lui: qualcuno lo vuole morto. Seguito da “Doppio Inganno” e “Il ritorno dello sciacallo”, rispettivamente nel 1986 e nel 1990, il libro ebbe uno straordinario successo fin dall'esordio: nel 2002 il regista Doug Liman lo porterà sul grande schermo, dando finalmente un volto al nome di Jason Bourne, quello dell'attore Matt Damon.