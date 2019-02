Oggi, 5 febbraio, è il giorno più dolce dell’anno. Ovvero il giorno in cui si celebra la crema spalmabile più famosa del mondo: il World Nutella Day. Dalle prime ore del mattino gli appassionati di tutto il mondo si sono dati appuntamento sui social network, a casa e in ufficio con i colleghi per condividere storie e ricette e per assaporare il gusto della famosissima crema inventata nel 1964 dall’imprenditore dolciario Michele Ferrero. E così, da Twitter a Facebook, passando per Instagram o Pinterest, ognuno celebra la propria passione per la Nutella attraverso foto, video, ricette, poesie e semplici messaggi. In una nota l’azienda di Alba ha sottolineato come "questa iniziativa debba essere portata avanti dai fan" continuando quindi nel solco che ha avuto sin dal 2007, rimanendo un'iniziativa che "conta su ognuno di loro per condividere il loro amore e suggerire loro il modo migliore in cui celebrare" questa festa.

Nata grazie alla blogger americana Sara Rosso, che, sorpresa della poca fama della Nutella negli Usa, ha deciso, insieme alla sua amica e blogger Shelley Ruelle, di creare una giornata celebrativa per raccogliere e stimolare la community mondiale a condividere l’amore per Nutella sui social media, il ‘World Nutella Day’ è subito diventato un fenomeno globale. Nel 2015 la blogger ha poi lasciato alla stessa Ferrero la sua ‘creatura' per farla crescere ancora di più. L'interesse per l’evento è infatti in continua espansione e lo scorso anno è stato raggiunto l'apice con i fan: l'interazione è infatti raddoppiata sui social media rispetto all'anno precedente e la parola Nutella è stata menzionata una volta ogni 0,5 secondi.

Chissà cosa accadrà oggi, quando i Nutella-lovers si scateneranno con foto e commenti sui social netwok, o visitando il sito www.nutelladay.com per trovare spunti su come festeggiare al meglio. Non dimenticate, naturalmente, di citare la Nutella e di inserire l’hashtag #worldnutelladay: