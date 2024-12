video suggerito

Vacanze di Natale a casa dei parenti con i propri figli? Le 5 regole da rispettare secondo l'esperta Sono 5 le regole stilate da una pediatra di famiglia per permettere una buona convivenza tra zii e cuginetti quando per le vacanze di Natale si va in trasferta a casa di un'altra famiglia.

A cura di Sophia Crotti

Le vacanze di Natale si avvicinano e per tante famiglie saranno sinonimo di ricongiungimenti. Viaggi lunghi porteranno intere famiglie, con tanto di bambini e animali domestici a pernottare per giorni o settimane dai parenti, per lasciare che i cuginetti si divertano insieme non solo per il cenone di Natale ma fino all'Epifania.

La dottoressa Deborah Gilboa, pediatra di famiglia, intervistata dalla trasmissione abcNews ha stilato una guida per i genitori che si preparano a chiudere i bagagli loro e dei propri figli, pronti a pernottare e a vivere la quotidianità all'interno di un'altra famiglia, con regole diverse dalle proprie.

Le 5 regole della pediatra per le famiglie a casa di parenti a Natale

La pediatra di famiglia Deborah Gilboa ha spiegato alla trasmissione abcNews le 5 regole auree che secondo lei i genitori devono seguire quando sono in viaggio con i propri figli in un'altra famiglia

Prima regola parlate con i bambini: La pediatra invita i genitori a parlare con i bambini chiaramente indicando loro come comportarsi: "La cosa migliore per la resilienza dei bambini della famiglia e per quella dei parenti ospitanti è sicuramente dirsi chiaramente cosa ci si aspetta gli uni dagli altri, cosa che diventa più difficile quando si è insieme".

Parlare delle regole della propria famiglia: secondo la dottoressa è importante parlare ai bambini della propria famiglia senza menzionare le regole della famiglia ospitante. Certi commenti potrebbero infatti "scappare dalla bocca dei piccoli", meglio citare ai bimbi 3 regole che usano in famiglia e devono portare con loro anche in vacanza: "Ricordate ai bimbi quali programmi possono guardare, quali snack possono mangiare e come comportarsi con gli altri".

Cercare di rimanere se stessi: Anche se si è in vacanza in una casa con regole diverse dalle proprie è bene, secondo la dottoressa, rimanere irremovibili davanti alle regole che valgono a casa propria. "Dite ai bambini che vi fidate di loro, ma che se non rispetteranno le regole sarete obbligati ad osservarli sempre".

Confrontatevi chiaramente con l'altra famiglia: "Soprattutto se vi intratterrete più giorni dalla famiglia, e avete figli di età diversa, vi consiglio di confrontarvi sulle regole che siete soliti utilizzare in casa con i figli" suggerisce la dottoressa che invita i genitori ospitanti a decidere per qualche giorno di non far vedere ai propri figli i programmi televisivi proibiti agli altri bambini o di trovare una stanza in cui i figli possano guardarli senza gli ospiti.

Siate elastici: "Non dico che i vostri figli per le vacanze natalizie debbano pensare che tutto è concesso, ma non sarà un dolcetto offerto dai cuginetti a fare loro del male" spiega la dottoressa che invita i genitori a sfruttare il tempo lontano da casa anche per rilassarsi.