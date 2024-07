Una mamma racconta perché adora ascoltare i podcast di donne che non vogliono figli

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Sara Graybeal è una mamma che adora ascoltare i podcast delle donne che per scelta non vogliono, non hanno voluto e non vorranno dei figli.

La mamma ha raccontato in un lungo testo a Today.com di quando si è trovata ad un tavolo con altri suoi amici genitori a discutere dei podcast che stavano ascoltando in quel momento. Mentre tutti loro ascoltavano programmi per bambini, che davano suggerimenti su come crescerli o educarli, lei ha rivelato di ascoltare podcast di donne che raccontavano la loro scelta di non diventare madri.

Nel testo Sara spiega di aver iniziato durante il periodo pandemico ad ascoltare quei podcast, quando suo figlio di soli 2 anni, era obbligato dalle normative a casa dall'asilo e lei ha vissuto uno dei periodi più stancanti e difficili del suo essere madre.

In quei giorni tutti uguali lei dopo aver giocato con il suo bimbo, avergli dato da mangiare ed essersi ritagliata del tempo per lui, nei momenti di pausa si concedeva di ascoltare queste storie per sentirsi libera.

"Molti mi hanno accusata di invidiare le vite che ascoltavo, invece no, per me erano come un promemoria di tutte le vite che ancora esistevano al di fuori della maternità".

Tuttavia, ascoltando i racconti di queste donne che davano libero sfogo alla propria creatività, che si erano dedicate totalmente al loro lavoro, ai loro hobby, che la mattina, nel weekend potevano ancora concedersi un caffè a letto, ha un po' messo in discussione le sue scelte.

Sara ha raccontato di essersi interrogata su come sarebbe potuta andare la sua vita se non avesse avuto figli, ma di provare un senso di pace, ascoltando le loro vite e continuando ad amare profondamente la scelta che invece lei aveva fatto a 28 anni.

La mamma ha raccontato che però alcune storie nascondevano una forte rabbia nei confronti delle donne che invece avevano scelto di diventare madri. Per alcune di loro, infatti, la maternità era una scelta egoistica, per altre una vita non al massimo delle sue potenzialità. Lo sguardo così critico, però, era spesso mosso da continue domande e "rimproveri" che le donne che non avevano scelto di diventare mamme avevano ricevuto per la loro scelta.

Nella maggior parte dei podcast Sara ha ritrovato amore e comprensione nei confronti di chi aveva optato per la maternità, nonostante queste donne avessero scelto una vita completamente diversa.

Sara Heise Graybeal ha trovato nelle parole di queste donne l'energia e la calma necessarie per ritrovare un equilibrio tra la sua vita di genitore e la sua passione per la scrittura e ha quindi suggerito ai suoi amici al tavolo con lei di ascoltare questi podcast. Non per provare invidia nei confronti della vita che avrebbero potuto vivere se non avessero avuto figli ma per riuscire, come nel suo caso, ad amarli ancora di più.