Una mamma è riuscita a descrivere perfettamente cosa si prova quando il bimbo si muove nel pancione Una mamma, in un video su TikTok, ha descritto alla perfezione cosa prova il corpo di una donna quando il suo bebé si muove nel pancione o scalcia, rendendo universale un'esperienza così intima.

A cura di Sophia Crotti

Credits: Profilo TikTok di @_mmkayy

Una neomamma del Tennesee ha descritto per filo e per segno cosa si prova durante i 9 mesi di attesa, quando il proprio bimbo cresce all'interno della pancia e si muove.

La sua descrizione pubblicata su TikTok è nata dalla domanda di un collega, curioso dell'esperienza di maternità della donna ed è diventata in breve virale.

Cosa si prova a sentire muoversi un bambino dentro di sé?

Kathy De Leon è rimasta incinta diversi mesi fa e, prima di iniziare il suo congedo parentale, un collega le ha chiesto cosa provasse a sentir muovere una nuova vita dentro di lei. "Il mio bimbo si è sempre mosso molto, anche mentre ero al lavoro, ma mai nessuno mi aveva posto questa domanda, per la quale ho dovuto riflettere" spiega la donna nel video che ha postato sulla sua pagina TikTok.

Dopo averci pensato a lungo la donna ha trovato una risposta in grado di permettere anche agli uomini o alle donne che non hanno ancora mai sperimentato la gravidanza di capire cosa si prova quando un bambino cresce e si muove nel pancione.

Tornata dal congedo parentale la donna è riuscita a dare la sua risposta definitiva alla domanda: "Provate a mettere una mano sulla guancia e a muovere la lingua, all'interno della bocca, proprio verso la guancia, è quello che si prova in gravidanza quando il bambino si muove". La donna nella breve clip continua spiegando che la sensazione è proprio quella che si prova sulla mano posizionata vicino alla guancia, muovere semplicemnrte la lingua con la bocca chiusa, infatti, non renderebbe a sufficienza l'idea.

I commenti degli utenti al video virale

Il video è diventato in breve virale e tutti gli utenti hanno commentato questa perfetta descrizione della sensazione ringraziando la donna per essere stata la prima davvero in grado di spiegare qualcosa di così intimo anche a chi nella vita non potrà provare mai nulla di simile.

"Signora lei merita una medaglia, sono anni che cerco di descrivere cosa si prova quando un bimbo si muove nel pancione ma non ci sarei mai riuscita tanto bene". Un'altra mamma le scrive: "Ho avuto sette figli ma le assicuro che non avrei mai saputo descrivere tutto ciò bene quanto lei".

Kathy De Leon ha concluso spiegando di essersi davvero emozionata quando ha scoperto il modo per rendere universale un'esperienza tanto intima e di aver subito pensato che sarebbe stato uno spreco tenerla solo per lei, per tanto l'ha condivisa su TikTok, dove ha raggiunto quasi 3 milioni di persone.