video suggerito

“Una canzone può insegnare più velocemente l’alfabeto ai bambini”: il video di un’insegnante Per imparare l’alfabeto si possono usare canzoncine che ritmicamente permettono ai piccoli di pronunciare le lettere: “È un metodo inclusivo anche per i piccoli con bisogni speciali” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

credits: profilo TikTok di @teacherrachelsorsel

Spesso per insegnare ai bambini le vocali, l’alfabeto e persino la pronuncia delle lettere in un’altra lingua, si fanno memorizzare loro dei simpatici motivetti. Come hanno spiegato diversi esperti alle pagine di Parents, collegare il ritmo di una canzone a qualcosa da imparare rende più semplice e veloce la memorizzazione per i più piccoli e l'insegnamento, che non passa dunque solo da lettura e scrittura, e diventa così molto più democratico.

La nuova canzone di una maestra per insegnare l’alfabeto inglese

In moltissime scuole italiane e anglosassoni, per insegnare l’alfabeto anglofono ai bambini vengono fatte scandire le lettere ritmicamente, una dopo l’altra sul motivetto di “Twinkle twinkle little star” ossia “Stella, stellina”.

Ma una maestra su TikTok ha spiegato che il ritmo tenuto fino a quel momento, induceva molti bimbi in errore. “I bimbi ripetevano le lettere LMNOP tutte insieme, senza dirle individualmente e senza riuscire a distinguerle”. Presi dalla canzone, dunque i piccoli non si concentravano sulla pronuncia e l’esistenza di ben 4 lettere in quella strofa. Anche sul finale della canzone c’era un problema simile, molti bambini nel cantare XYZ, si stupivano che stessero in realtà pronunciando 3 lettere diverse.

Leggi anche Le infezioni virali durante la gravidanza possono portare all'autismo: il nuovo studio

La docente dunque, mantenendo sempre la canzone originale come sottofondo, ha dato un nuovo ritmo alla canzone, suddividendo diversamente le lettere: ABCDEFG – HIJKLMN -OPQ – RST – UVW – XYZ.

Insegnare l’alfabeto con la musica, il parere degli esperti

Alle pagine di Parents, la logopedista Carly Tulloch, ha spiegato i benefici di insegnare l’alfabeto ai bambini, attraverso le canzoni: “Grazie ad una canzone, che abbia però la pronuncia delle lettere ben scandite, e non faccia in modo che nella pronuncia le lettere si fondano tutte insieme, i bimbi sono molto più facilitati nell’imparare l’alfabeto”.

Secondo l’esperta, poi, insegnare l’alfabeto in questo modo rende l’apprendimento più semplice anche per i bambini con bisogni speciali o per chi tra le mura di casa ascolta parlare un’altra lingua.

Una maestra delle scuole elementari Jennifer Schutza alle pagine di Parents afferma anche, però, che per evitare fraintendimenti dettati dalla pronuncia ritmica delle lettere, è bene che mentre si canta la canzone tutti insieme in classe, i bambini leggano sulla lavagna le lettere che si susseguono.

La malinconia per i metodi di insegnamento più antichi

Molti genitori inglesi, con post su X si sono detti straniti dal cambiamento della melodia di quella canzone che, per insegnare loro l’alfabeto, aveva segnato anche la loro infanzia, la docente Schutza ha quindi affermato che effettivamente si può mantenere anche la vecchia canzoncina, se ai bimbi viene consentito di rallentare il ritmo per scandire bene le lettere e li si convince a indicare la lettera che stanno pronunciando con il dito.

“Più che essere nostalgici per metodi superati del passato e guardare con scetticismo alle innovazioni, bisognerebbe invece essere consapevoli che è una fortuna per i bambini di oggi, avere più modi per imparare, di quanti non ce ne fossero un tempo” ha concluso la docente alle pagine di Parents.