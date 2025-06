Una bimba di 2 anni trasforma un cortile in un giardino incantato: la magia fa il giro del web

video suggerito

Nella periferia di una cittadina inglese, una bambina di appena due anni ha trasformato l'angolo di un cortile in un piccolo regno incantato. Tutto è nato da un desiderio: creare un "giardino delle fate" per giocare con l'immaginazione e dare rifugio alle invisibili creature magiche del bosco. Quella che a prima vista poteva sembrare una delle tante fantasie passeggere che balenano nella mente dei più piccoli si è però rivelata un progetto concreto e appassionato, capace di coinvolgere tutta la famiglia. E oggi, tra fiori colorati, ortaggi e minuscole casette per creature magiche, la piccola Edie gestisce e si prende cura di un meraviglioso angolo di verde dove impara a rispettare la natura e rincorre i folletti che affollano la sua fantasia.

Un giardino pieno di magia

L’idea del giardino è nata quando la famiglia di Edie si è trasferita in una nuova casa. La bimba, due anni appena, passava le giornate a sfogliare immagini di giardini rigogliosi e colorati, sognando uno spazio tutto suo dove giocare in mezzo all'erba e ai fiori. Alla vista del cortile della nuova abitazione, spoglio e abbandonato a se stesso, Edie ha così deciso subito come avrebbe trasformato quello spazio: al posto della nuda terra e delle erbacce sarebbe sorto il suo "giardino delle fate". All’inizio, quando Edie ha comunicato alla madre e al padre il suo ambizioso progetto, i due avevano accolto il desiderio con un bonario sorriso di condiscendenza, convinti che, come spesso accade alla sua età, quell'idea sarebbe presto caduta nel dimenticatoio. Ma si sbagliavano di grosso.

Una passione che cresce

Convinti i genitori ad acquistare il necessario per avviare la sua opera di giardinaggio, a Edie è bastata qualche bustina di semi e pochi vasetti per far capire quanto il suo entusiasmo fosse autentico. Ogni giorno, al ritorno dall’asilo, la bambina ha così preso l'abitudine di andare in giardino ad annaffiare le sue piante. E con il passare delle settimane, il piccolo spazio ha iniziato a riempirsi di colori e germogli carichi di promesse. Con l’aiuto di mamma e papà, Edie ha scelto le piantine, sistemato i sassolini e aggiunto alcune decorazioni per rendere il giardino un luogo "vivo" e ricco di magia: gnomi, casette in miniatura, fatine. La piccola voleva che le fate avessero un posto dove abitare.

"Ci ha sorpresi per la costanza con cui si prende cura del suo giardino", ha raccontato la madre, Sadie, nel post condiviso su TikTok. "Non è perfetto, è selvaggio e disordinato, ma è bellissimo. E fatto completamente a mano dalla nostra piccola fata dal pollice verde".

Pazienza, fantasia e meraviglia

Intervistata dai cronisti della rivista Newsweek, Sadie ha spiegato come questa inaspettata passione per il giardinaggio della figlia si sia rivelata anche una preziosa palestra di vita. Secondo la madre, una delle lezioni più preziose che Edie ha imparato durante la cura del suo angolo verde è stata la pazienza. All’inizio la bambina non capiva perché i semi non fiorissero subito, ma quando ha compreso i tempi della natura, il suo impegno è diventato ancora più profondo, convinta che la ricompensa per i suoi sforzi sarebbe stata ancora più appagante. In questo modo, il giardino non è stato più solamente un passatempo, ma uno spazio dove dare forma all'immaginazione attraverso il lavoro e la cura del verde.

"In un mondo dominato dalla tecnologia, vedere mia figlia così appassionata della natura è una gioia immensa", ha concluso Sadie in un’intervista al sito di Newsweek. "Ora parla con gli insetti, con le fate e con le sue piante […] Vederla emozionarsi per un fiore che sboccia, per una coccinella o per una nuova piantina è una delle cose più belle che mi siano capitate".