Autunno con i bambini: le 10 attività da fare in giardino con i più piccoli

L’autunno offre l’occasione di riscoprire il giardino come spazio di gioco, scoperta e creatività. Tra foglie cadute, semi e terra umida, i bambini possono sperimentare attività educative e divertenti: dalla raccolta di foglie colorate alla semina dei bulbi, dalle sculture di fango alle piccole cacce al tesoro. Un modo naturale per crescere all’aria aperta anche quando le temperature iniziano ad abbassarsi.

Quando arriva l’autunno, il giardino si trasforma in un palcoscenico dai toni caldi: i rossi, gli aranci, i gialli, i marroni delle foglie che cadono creano un’atmosfera magica, perfetta per trascorrere del tempo con i più piccoli. Approfittare di questo periodo significa non solo godersi il fresco, ma anche stimolare curiosità, creatività e legami affettivi con i figli. Un pomeriggio passato fuori, a giocare, sperimentare e osservare la natura, consente ai bambini di sviluppare senso estetico, meraviglia e connessione con l'ambiente. E non serve per forza aspettare la giornata soleggiata: uscire e fare attività all'aperto anche quando fa un po' più freddo – se adeguatamente coperti – non solo non fa ammalare, ma comporta anche numerosi benefici per l'integrità psicofisica dei piccoli.

In un giardino autunnale ogni foglia, ogni rametto e ogni acino può diventare un punto di partenza per un’attività stimolante. Non serve attrezzatura complicata: basta un po’ di inventiva, materiale semplice e la voglia di esplorare insieme. Di seguito troverai n. attività da fare in giardino con i bambini in autunno, ciascuna con suggerimenti pratici e spunti per rendere ogni momento memorabile.

Le 10 attività da fare in giardino con i bambini in autunno

L'autunno rappresenta un periodo di transizione ideale per proporre attività educative e divertenti all’aperto. Il giardino diventa un laboratorio naturale, dove osservazione, gioco e manualità si intrecciano. Ogni proposta consente di valorizzare ciò che la stagione offre spontaneamente — foglie, rami, semi, terra umida — tramutandolo in una preziosa occasione di scoperta e apprendimento.

Raccolta di foglie colorate

La raccolta delle foglie cadute consente ai bambini di osservare da vicino le diverse forme e tonalità del fogliame. Una volta raccolte, possono essere utilizzate per creare collage, quadri o mandala naturali, favorendo lo sviluppo della manualità e del senso estetico. L’attività permette anche di introdurre nozioni di base sul ciclo stagionale e sul perché gli alberi perdono le foglie.

catalogare le foglie per forma e colore può essere un passatempo stimolante per il periodo autunnale.

Pittura naturale con foglie e materiali del giardino

Le foglie possono anche trasformarsi in strumenti di pittura e stampa naturale. Immergendole nei colori e imprimendole sulla carta, si possono creare trame, texture e sovrapposizioni cromatiche. È un esercizio di creatività e di esplorazione sensoriale, che incoraggia a sperimentare in modo libero e spontaneo.

Sculture di terra

L'umidità tipica della stagione consente di giocare con la terra trasformandola in materiale facilmente modellabile. Si possono realizzare piccoli animali, castelli o forme astratte, stimolando l'immaginazione e la coordinazione manuale. Il contatto diretto con la materia naturale favorisce inoltre un approccio esperienziale alla conoscenza dell'ambiente. L'importante è correre a lavarsi le mani appena non appena si è terminata la piccola opera d'arte.

Giocare con la terra è un modo creativo di approcciarsi all’Ambiente.

Caccia al tesoro autunnale

Organizzare una caccia al tesoro nel giardino insieme ad amici e familiari permette di unire gioco e osservazione. Foglie, pigne, semi o sassi particolari possono facilmente diventare indizi da cercare e raccogliere, rendendo lo spazio esterno un autentico territorio di esplorazione. L'attività può essere adattata alle diverse età, rendendola accessibile e coinvolgente per tutti, ed è doppiamente divertente, poichè prima

Piantare semi e bulbi

Piantare bulbi di fiori o semi di ortaggi resistenti al freddo, come cavoli o insalate, introduce i bambini al concetto di cura e attesa. Osservare la germinazione e la crescita nei mesi successivi rafforza il senso di responsabilità e l’interesse verso i cicli naturali. In alternativa, si possono creare "bombette di semi" da lanciare nel terreno per favorire la nascita di nuove piante spontanee.

Prendersi cura delle piante aiuta i bambini ad acquisire senso di responsabilità e rispetto per la natura.

Il mini giardino delle fate

Rami, pietre, pigne e foglie possono diventare gli elementi per costruire un piccolo spazio immaginario dedicato a creature fantastiche o animali del bosco. Quest’attività favorisce la narrazione e la fantasia, incoraggiando il racconto e la simbolizzazione attraverso elementi naturali.

Costruire mangiatoie per gli animali

Con materiali di recupero, come barattoli, pigne o bucce di agrumi, è possibile realizzare mangiatoie per uccelli, rifugi per insetti o bat box per pipistrelli. Questa attività sensibilizza al rispetto dell'ecosistema e mostra come anche piccoli gesti possano sostenere la biodiversità nel proprio giardino.

Compostaggio in miniatura

Creare un piccolo contenitore per il compost con foglie secche, residui vegetali e scarti organici permette di spiegare ai bambini il processo di decomposizione naturale. Si tratta di un'attività educativa che insegna l’importanza del riciclo e della restituzione alla terra delle sostanze nutritive.

Scarti alimentari, fondi di caffè e bucce di frutta sono perfetti per creare del compost da usare in giardino.

Raccolta di semi e osservazione del ciclo vegetale

Durante l’autunno molte piante rilasciano i propri semi. Raccoglierli e conservarli per le semine future offre l’occasione di parlare di biodiversità e continuità naturale. L’attività può essere accompagnata da una catalogazione dei semi raccolti, con etichette e piccoli contenitori.

Giochi motori tra foglie e natura

Il giardino può trasformarsi in un percorso sensoriale fatto di tappeti di foglie, piccoli salti e prove di equilibrio tra rami e sassi. I giochi di movimento in spazi naturali favoriscono la coordinazione, la percezione del corpo e il piacere del contatto diretto con la terra.

Consigli per rendere l'esperienza ancora più speciale

Per vivere al meglio queste attività autunnali con i bambini è importante creare un contesto accogliente, semplice e stimolante. Bastano pochi materiali di uso comune — vasetti, palette, bicchieri di plastica, pennelli atossici, nastri o etichette — per trasformare il giardino in un piccolo laboratorio di creatività. Ogni proposta può essere adattata all’età dei bambini: i più piccoli ameranno raccogliere foglie, toccare la terra o giocare con l’acqua, mentre i più grandi potranno partecipare ad attività più strutturate come la caccia al tesoro o la semina dei bulbi.

Ciò che conta davvero èlasciare spazio alla libertà e alla fantasia, senza imporre regole troppo rigide. L'adulto diventa una guida discreta, pronta a sostenere e incoraggiare, ma anche a meravigliarsi insieme ai più piccoli davanti ai cambiamenti della natura. Ogni gesto può trasformarsi in un momento educativo: spiegare come le foglie cambiano colore, come germinano i semi o come funziona il compostaggio aiuta i bambini a comprendere il ciclo della vita e il valore dell’ambiente.

Infine, documentare l'esperienza può renderla ancora più significativa. Scattare foto, raccogliere piccoli tesori naturali o creare un quaderno con disegni e brevi racconti permette di custodire il ricordo di questi momenti condivisi. In questo modo il giardino autunnale diventa non solo un luogo di gioco, ma un prezioso spazio di crescita e scoperta, dove ogni foglia racconta una storia e ogni attività rafforza il legame tra genitori e figli.