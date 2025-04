video suggerito

Un video di famiglia riprende la prima parola del figlio di due anni: “Finalmente ho sentito la sua voce” La madre stava filmando i primi passi della sua bimba, quando il video ha catturato un momento inatteso: il figlio maggiore, cui è stato diagnosticato una forma di autismo ha pronunciato la sua prima parola. Un traguardo emozionante per la famiglia, che spera di ispirare altre famiglie con bambini nello spettro autistico. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quando Amanda, una madre americana di due bambini, ha deciso di filmare i primi passi della sua bimba di sei mesi, non si immaginava che il video avrebbe catturato un altro, inaspettato, e emozionante momento. Quella sera, dopo cena, la madre stava cercando di immortalare uno dei primi traguardi nella vita della sua secondogenita, Vianna, ma un comportamento del tutto inatteso da parte del fratello maggiore Julian ha cambiato tutte le carte in tavola. A raccontare l'accaduto è stata la stessa Amanda, che dopo la viralità ottenuta dal video condiviso su TikTok, ha spiegato alla rivista Newsweek i retroscena di un evento solo all'apparenza banale.

Un intervento inaspettato

La scena sembrava ordinaria: una famiglia riunita prima del bagnetto, una bimba che comincia a muovere i primi passi e una mamma pronta a filmare. "Vianna stava iniziando a mettersi in piedi, a fare dei tentativi tra le mani e le ginocchia. Ho pensato che fosse il momento giusto per registrare", ha raccontato Amanda. Ma quello che non sapeva è che, proprio mentre stava cercando di riprendere il momento della piccola, il suo primogenito Julian, di due anni, aveva altri piani.

Credits: TikTok/@amm5.20

Senza alcun preavviso, Julian si è fatto largo nel campo visivo, bloccando l'inquadratura e gridando "Cheese" al suo posto. Un comportamento abbastanza comune per un bambino, ma non per Julian. Al compimento del secondo anni d'età al piccolo è infatti stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico, e il bambino non si era mai mostrato particolarmente aperto al mondo circostante, tanto che i suoi genitori non avevano mai udito la sua voce. Vedendo armeggiare la madre con il telefono però, quella sera qualcosa lo portato a pronunciare la sua prima parola. "Mio figlio conosce la fotocamera e il flash lo attira sempre" ha spiegato Amanda. "Ogni volta che lo vediamo gli diciamo ‘Dai, cheese!' e lui, vedendo il flash, ha deciso di partecipare".

Un passo importante

La vera sorpresa non era tanto nel gesto di Julian, quanto nelle parole che erano finalmente uscite dalla sua bocca. Sentire la voce del figlio, anche per un semplice "Cheese", è stato un traguardo che nessuno si aspettava così presto. Per questo la reazione della mamma è stata immediata: ha smesso subito di filmare, cercando di trattenere la gioia ma non riuscendo a evitare di provare una forte emozione.

Oggi, mentre la famiglia Molinari guarda indietro a quel video con affetto, Amanda è felice di condividerlo con il mondo. La sua speranza è che possa ispirare altre famiglie con bambini nello spettro autistico a non perdere mai la speranza e a credere nei propri figli. "Voglio che altri genitori vedano che anche i nostri bambini possono superare le difficoltà. Bisogna crederci e avere pazienza", ha concluso Amanda.