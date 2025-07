video suggerito

Raccoglie per 16 anni i messaggi dei prof e li regala alla figlia in un libro: "Non vedevo l'ora di darglielo" In occasione dei festeggiamenti per il diploma, una madre ha regalato alla figlia con una lieve forma di autismo un libro con tutte le dediche scritte dagli insegnanti nel corso dei 16 anni precedenti. La tradizione, iniziata quando la bimba aveva appena due anni era diventata un appuntamento fisso per tener traccia di un percorso faticoso ma emozionante. Il video del momento in cui la madre ha rivelato il suo dono è subito diventato virale.

Ci sono gesti che raccontano meglio di mille parole cosa significhi essere genitori. Piccoli riti segreti e promesse mantenute in silenzio per anni, pensate per regalare ai figli non solo un oggetto, ma un pezzo di storia condivisa. È quello che ha fatto una mamma della Carolina del Sud, Andrea Earl, preparando per la figlia un dono speciale che ha commosso milioni di persone sui social. Nel giorno del diploma di Sofia, 18 anni, la mamma le ha infatti consegnato un libro molto speciale che, tra le sue pagine, conteneva decine e decine di messaggi scritti a mano dagli insegnanti della figlia e che Andrea ha raccolto pazientemente per oltre 16 anni.

La pazienza di un gesto silenzioso

L'ambizioso progetto era iniziato quasi per caso quando la figlia aveva appena due anni. Dopo la diagnosi di una lieve forma disturbo rientrante nello spettro autistico, la bimba aveva infatti iniziato a seguire alcune terapie per supportare lo sviluppo del linguaggio e un giorno la sua logopedista le aveva regalato un il libro che al suo interno recava un biglietto affettuoso. Da quel momento, Andrea decise di continuare la tradizione, chiedendo ogni anno agli insegnanti di lasciare un pensiero per la figlia.

Credits: TikTok/@tiesgirl521

"Quando iniziò l’asilo, le sue maestre erano così colpite da lei che pensai di far firmare quel libro", ha raccontato Andrea a Newsweek, sottolineando come, almeno all'inizio, mai avrebbe immaginato di aver dato inizio a una tradizione che avrebbe accompagnato tutto il percorso scolastico della figlia. Con il passare del tempo però, quel piccolo rito era diventato una fonte di emozioni profonde: "Piangevo ogni anno. Leggevo le dediche e odiavo dover aspettare il giorno in cui lei avrebbe finalmente potuto leggerle tutte".

Dopo 16 anni, il regalo rivelatore

Il giorno del diploma, la figlia ha finalmente aperto il libro davanti alla madre, in un video che su TikTok ha superato il milione di visualizzazioni. Andrea ha raccontato che gli anni di scuola non sono stati sempre facili per loro: sebbene la forma di autismo della ragazza non compromettesse in modo grave le sue capacità cognitive, ha comunque reso più complicato il percorso scolastico. Il momento del regalo ha dunque rappresentato il coronamento di un cammino faticoso ma carico di emozioni. Oltre alle frasi lasciate da maestri e professori, il libro conteneva anche sorprese personalizzate, come un messaggio del suo insegnante di inglese preferito – che è anche il Dungeon Master delle loro partite di Dungeons & Dragons, ossia il "narratore" che accompagna i giocatori attraverso la storia) – con "avventure extra" da completare.

Un gesto ispiratore

La storia ha ispirato tanti altri utenti di TikTok. Alcuni insegnanti hanno raccontato l’onore di aver scritto in libri simili per i loro alunni, mentre altri genitori hanno confidato di aver iniziato la stessa tradizione con i figli più piccoli. Andrea ha detto di essere felice che il video sia diventato virale: "Sono molto onorata che questo regalo per mia figlia stia ricevendo il riconoscimento che merita"