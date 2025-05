video suggerito

Un medico avverte i genitori: "Via questo oggetto, danneggia la vista dei bambini anche nel sonno" In un video lanciato sui social, un medico ha sconsigliato a genitori e ragazzi l'utilizzo di alcune luci notturne all'interno delle loro camerette. Il motivo? Potrebbero favorire lo sviluppo della miopia. Meglio il buio completo o, se necessario, una luce rossa tenue e lontana dal letto.

Molti genitori ricorrono alla luce notturna per aiutare i propri figli ad addormentarsi serenamente, senza paura del buio. Eppure, secondo alcuni esperti, questo accorgimento, all’apparenza innocuo, non solo rischia di peggiorare la qualità del sonno potrebbe nascondere insidie per la salute visiva dei più piccoli. Un medico del Regno Unito ha infatti recentemente lanciato un avvertimento attraverso i social: alcune luci notturne, se utilizzate con troppa frequenza, potrebbero favorire lo sviluppo della miopia nei bambini.

Il rischio nascosto dietro una luce tenue

Il dottor Saurabh Sethi, medico e divulgatore, ha messo in guardia i genitori sull’uso delle luci notturne nelle camerette dei bambini. Secondo quanto affermato dal medico, dormire regolarmente con una luce accesa – anche se fioca – può aumentare il rischio che i bambini sviluppino la miopia nel corso della crescita.

Nel filmato postato su Instagram, Sethi ha spiegato che la luce blu e bianca emessa da molte luci notturne – o dalle luci LED on cui molti ragazzi addobbano le loro stanze – può attraversare facilmente le palpebre sottili dei bambini, anche mentre dormono. Questo tipo di esposizione, anche minima, può alterare i ritmi circadiani,– responsabili di molti processi fisiologici, tra cui il rirmo sonno-veglia – e influenzare lo sviluppo dell’occhio. "Anche con gli occhi chiusi, la luce può stimolare alcune cellule della retina chiamate melanopsine, interferendo con il corretto sviluppo oculare", ha sottolineato. Il risultato? Un allungamento anomalo del bulbo oculare, che porta a una visione sfocata da lontano.

Le buone pratiche per un sonno sicuro

Come ricordato dallo stesso Sethi, la miopia è un difetto visivo sempre più comune – secondo un recente studio, entro pochi decenni un terzo dei bambini nel mondo avrà difficoltà a vedere bene da lontano – soprattutto a causa dell'onnipresenza di schermi luminosi (tablet, computer, smartphone) nella nostra quotidianità.

Cosa fare, quindi, per proteggere la vista dei più piccoli? L’esperto consiglia di evitare del tutto luci blu e bianche almeno durante il sonno. Se proprio è necessario mantenere una fonte luminosa per rassicurare il bambino, è preferibile optare per una luce rossa tenue e posizionarla il più lontano possibile dal letto. Un altro accorgimento utile è l’utilizzo di tende oscuranti, in modo da garantire un ambiente completamente buio e più salutare per il sonno e la vista.