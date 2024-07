video suggerito

Un collegio inglese ha vietato gli smartphone: i ragazzi potranno usare solo un vecchio Nokia L’elitaria scuola di Eton, frequentata in passato dai Principi William ed Harry, ha bandito gli smartphone per evitare l’isolamento causato dall’abuso della tecnologia. Al loro posto tornano i vecchi “mattoni” senza funzioni online. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Eton College, la scuola privata più prestigiosa di tutto il Regno Unito, ha annunciato un nuovo divieto sull'uso degli smartphone per i propri studenti, ai quali verrà invece fornito un vecchio modello Nokia privo di qualsiasi funzionalità online.

La scuola, frequentata in passato anche dai rampolli della Royal House William e Harry, ha comunicato alle famiglie degli alunni che inizieranno a frequentare l'istituto a settembre che la nuova politica entrerà in vigore con l'inizio dell'anno scolastico 2024/2025.

Meno distrazioni e più occasioni per socializzare

A spiegare le ragioni e le modalità d'applicazione del provvedimento è stato il vice preside Mike Grenier, il quale ha inviato una lettera ai genitori per spiegare la necessità di lasciare a casa i loro smartphone dopo aver trasferito la scheda SIM in un telefono Nokia di vecchia (anzi, vecchissima) generazione, che consentirà solamente di effettuare chiamate e inviare messaggi di testo.

Attualmente, nell'elitario e costoso collegio del Berkshire – la retta annuale si aggira intorno alle 50mila sterline – gli studenti più giovani non hanno il permesso avere i telefoni con sé durante il giorno, e gli allievi appartenenti ai primi tre anni di scuola devono consegnare i dispositivi anche prima di andare a dormire.

Ora l'ulteriore giro di vite è dato dall'utilizzo sempre più frequente di tablet e smartphone durante le ore libere da studio e lezioni, un comportamento che, tra le altre cose, rende più difficile le relazioni tra i ragazzi e favorisce l'isolamento sociale.

"Quando usati in modo responsabile e con moderazione, gli smartphone possono essere una parte fondamentale della vita per i moderni adolescenti, creando reti sociali positive e dando accesso a notizie e opinioni da tutto il mondo" ha dichiarato Grenier al quotidiano Telegraph, sottolineando però come l'abuso possa invece comportare pesanti effetti sulla salute mentale e fisica.

La Direzione di Eton ha però tenuto a precisare che qualora un allievo avesse bisogno occasionalmente (e per motivazioni appurate e giustificate) di uno smartphone, il device potrebbe essere custodito dal personale della scuola. Nulla dovrebbe cambiare invece per i tablet forniti dalla scuola come strumento di supporto allo studio, anche perché tutti i dispositivi sono già predisposti a restrizioni e funzioni adeguate per l'età e la vita nel collegio.