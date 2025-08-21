Tredicenne si commuove per il messaggio d’auguri dell’ex insegnante: “L’ha fatta sentire amata”

In California una madre ha filmato e poi condiviso sui social il momento in cui la figlia tredicenne si è lasciata andare alla commozione dopo aver scoperto che la sua ex insegnante di musica le aveva inviato un messaggio di auguri di buon compleanno allo scoccare della mezzanotte.

Quando un insegnante riesce a lasciare un segno nella vita di un bambino, quel legame dura ben più degli anni passati in classe insieme. Non si spiega altrimenti la reazione che la giovane Lilly, 13 anni, ha avuto quando in occasione del suo compleanno ha ricevuto un messaggio inatteso dalla sua ex docente di musica. Un augurio scritto a mezzanotte in punto, accompagnato da una piccola gift card, che ha emozionato tanto la ragazzina quanto la madre, Trisha, la quale ha poi deciso di condividere su Instagram il momento in cui la figlia si è lasciata andare alla commozione.

Un rapporto che resiste al tempo

Come raccontato da Trisha, che vive insieme alla sua famiglia in California, Lilly non vede la sua ex insegnante, la signora Wegner, da oltre tre anni. Eppure, quel semplice "Buon compleanno Lilly! Mi manchi e penso ancora a te quando ascolto certe canzoni e vedo stampe a scacchi" ha dimostrato quanto per della donna fosse ancora vivido e intenso nel cuore della ragazza. "Per Lilly ha significato tantissimo sapere che qualcuno la pensa ancora, nonostante le strade diverse", ha dichiarato la madre. Persino il dettaglio del riferimento alle stampe a quadri, legato allo stile anni '90 della ragazza, ha mostrato un'attenzione sincera e personale nei confronti di una studentessa che nella signora Wagner ha avuto un importante punto di riferimento durante anni molto complicati.

Lilly, che era nata con un sarcoma di Ewing nel petto – un tumore raro e aggressivo a cui la bimba è sopravvissuta nonostante le poche chances iniziali – arrivò nella scuola della signorina Wegner per mettersi alle spalle alcuni importanti episodi di bullismo e in quegli stessi mesi la madre stava lottando a sua volta con il dolore per la perdita di un figlio nato senza vita. "Ero in un momento buio – ha ricordato Trisha al sito americano Today.com – ma Wegner si assicurava che Lilly non si accorgesse di nulla. È stata un sostegno silenzioso ma fondamentale".

Per Lilly, Ms. Wegner non è stata dunque solo un'insegnante, ma una figura amichevole e accogliente. "La sua classe era divertente e lei era come una mamma per tutti", ha raccontato la stessa ragazza. Ecco perché, secondo la madre, quel messaggio notturno è stato stato significativo: "Non era necessario scrivere a mezzanotte, ma lo ha mandato comunque. Ha fatto sentire mia figlia amata e importante".