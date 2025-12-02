L’insegnante apre il regalo degli studenti e scoppia a piangere: il video diventa virale

Il professore delle superiori aveva passato mesi complicati dopo la malattia della madre. La sorpresa dei suoi ragazzi è stato pertanto un riconoscimento importante: “Mi hanno fatto sentire importante”.

Credits: TikTok/@kaleashak123456

A Charlotte, in North Carolina, un regalo inatteso ha commosso fino alle lacrime un insegnante delle superiori reduce da mesi particolarmente difficili. Protagonisti sono Jeff Swicegood, professore di inglese e allenatore di atletica alla Providence High School, e gli studenti dell’ultimo anno, che hanno scelto di offrirgli un piccolo gesto di riconoscenza. Nessuna ricorrenza particolare: solo la volontà spontanea di dire grazie a un docente capace di lasciare il segno.

Un regalo pensato con il cuore

I ragazzi avevano preparato la sorpresa per settimane, raccogliendo i soldi necessari per l'acquisto di un paio di scarpe della marca preferita dell'insegnante. Il giorno della consegna, gli studenti hanno atteso il momento giusto, tra risatine complici e un'eccitazione difficile da contenere. Quando Swicegood ha aperto la scatola, l'aula ha trattenuto il respiro per un istante, poi l'emozione ha travolto tutti. Nel video diffuso su TikTok si vede Swicegood commuoversi ancora prima di scartare il pacco. Alla vista delle scarpe, resta senza parole, mentre il volto si scioglie in un pianto liberatorio. "Eravamo tutti in lacrime con lui", ha raccontato la 18enne Kalea Shak, che ha filmato la scena, al sito Today.com.

La forza di un gesto semplice

La reazione del docente è apparsa ancora più intensa alla luce delle difficoltà vissute negli ultimi anni. Swicegood ha perso entrambi i genitori, entrambi insegnanti: il padre quando era bambino, la madre più di recente, dopo un tumore fulminante al seno. Di lei, Swicegood aveva spesso parlato in classe, definendola la "sua migliore amica". Durante le durissime settimane della malattia, l'aveva assistita fino alla fine. Un'esperienza che lo aveva segnato nel profondo. Anche per questo, con l’avvicinarsi del periodo natalizio – quando l’atmosfera festiva amplifica ricordi e nostalgia – sentirsi così apprezzato dai suoi ragazzi ha assunto un valore particolare. "Mi hanno fatto sentire importante", ha spiegato il professore. "Mi sono detto: qualcuno ha pensato a me. È stato travolgente".

Per gli studenti, quel regalo è stato dunque un modo per restituire un po' di ciò che ricevono ogni giorno. La stessa Shak ha descritto Swicegood come un insegnante capace di lasciare fuori dall'aula i suoi problemi e di accorgersi sempre si quei dettagli che fanno sentire i ragazzi importanti, come un'espressione triste o un volto pensieroso. "Volevamo solo fargli capire quanto significhi per noi", ha spiegato la ragazza. "Ci fa sentire considerati e ascoltati, e volevamo restituire quel sentimento".

La rete applaude i ragazzi

Il video ha raccolto milioni di visualizzazioni e centinaia di commenti, molti dei quali sottolineano non solo la dolcezza del gesto, ma anche la bellezza di vedere dei giovani impegnarsi per fare qualcosa di autenticamente significativo. Al coro di ringraziamenti si è unito anche il fratello di Swicegood, che ha pubblicato sotto al post di Shak un messaggio di gratitudine per l'intera classe: "Grazie di cuore per l’affetto che avete mostrato a mio fratello. È davvero il migliore. Abbiamo perso entrambi i nostri genitori e Jeff (il signor Swicegood) ha attraversato momenti difficili, ma ha saputo sfidare ogni previsione. Mia sorella ed io siamo profondamente grate a te e ai tuoi compagni di classe per l’amore che gli avete dimostrato e che merita pienamente".