“Stiamo tutti bene, è stato un equivoco”: la telefonata ai soccorsi di un nonno dopo una partita di Twister diventa virale

Una serata di giochi in famiglia si è conclusa con una telefonata all'operatore del Pronto Soccorso, anche se, per fortuna, nessuno si è fatto male. È questa la curiosa storia che ha visto come protagonista Ken Whitaker, uno sportivo nonno della Virginia che in barba ai suoi 66 anni non ha esitato a lanciarsi in una partita a Twister con il nipotino, finendo però per perdere l'equilibrio e chiamare accidentalmente il numero del pronto intervento.

La divertente scena è stata raccontata sui social da John, figlio di Ken, il quale non si è lasciato sfuggire l'occasione per farsi una risata alle spalle del padre, che comunque ha dimostrato di essere pronto a tutto pur di stare insieme al proprio nipote.

L'incidente al compleanno

L’occasione durante la quale si è verificato l'episodio era una riunione di famiglia in occasione del compleanno di un parente. Al termine della cena, il nipote di Ken ha quindi tirato fuori la plancia del Twister, il gioco di società in cui i partecipanti devono assumere pose contorte per posizionare mani e piedi su cerchi colorati sparsi sul tappeto di plastica. Invitato dal bambino a giocare con lui, nonno Ken si è così lanciato con entusiasmo nella mischia, inconsapevole della piega comica che la serata avrebbe assunto di lì a poco.

Nel bel mezzo della partita, Ken si è infatti ritrovato in equilibrio precario, finendo per ribaltarsi tra le risate dei presenti. Una caduta innocua, senza alcuna conseguenza, ma che è bastata per attivare lo smartwatch dell'uomo.

L'errore "tecnologico "

Il dispositivo che Ken portava legato al polso era infatti dotato di un sistema di emergenza automatica e ha immediatamente avviato una chiamata al 911, il numero per le emergenze negli Stati Uniti. Non è ben chiaro se sia stato un movimento brusco rilevato dall'apparecchio o una pressione accidentale del pulsante laterale a innescare l'allarme, ma in pochi istanti la voce di un operatore del servizio d’emergenza ha risuonato nel salotto.

Inizialmente, Ken è rimasto confuso nel sentire una voce provenire dal suo polso, ma i familiari hanno subito capito l’accaduto e gli hanno suggerito di prendere il telefono per spiegare la situazione. Il contrasto tra il suo entusiasmo nel giocare con il nipote e l’aria imbarazzata con cui ha parlato con gli operatori del pronto intervento è stato catturato nel video che ha conquistato il pubblico online.

Molti utenti hanno commentato con simpatia l’episodio, e alcuni soccorritori hanno persino confessato di apprezzare situazioni del genere, che regalano una pausa di leggerezza durante le loro intense giornate di lavoro. Per quanto riguarda Ken, ha assicurato che starà più attento in futuro, ma il figlio John ha sottolineato che non disattiverà la funzione di emergenza dell’Apple Watch: meglio una chiamata inutile che il rischio di non poter chiedere aiuto in caso di reale necessità.