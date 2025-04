video suggerito

"Sono stata lontana dalle mie bimbe solo 5 minuti": mamma trova ciocche di capelli e forbici sparse per casa Due sorelline, nel silenzio di un salotto non sorvegliato per pochi minuti dalla loro mamma, sono passate dal far finta di essere in un salone di bellezza, a trasformare il gioco in realtà.

A cura di Sophia Crotti

Credits: profilo TikTok di @stephaniejmullins

Stephanie Mullins è una mamma australiana he ha trovato sul divano di casa, dopo aver lasciato per pochi minuti i bambini da soli, una ciocca di capelli biondi. "Ho capito che quando c'è troppo silenzio in casa bisogna preoccuparsi".

Il video esilarante della mamma

Stephanie Mullins è mamma di due bimbe di due e tre anni, che riempiono le sue giornate, fatte anche però della necessità di riordinare la casa e preparare i pasti ai piccoli quando non sono a scuola. Così, accertatasi che i piccioli fossero indaffarati in attività ludiche, la donna ha deciso di spostarsi in un'altra stanza per rifare i letti e terminare le pulizie della cameretta. Ad un certo punto si è accorta di non sentire più chiacchierare le suoe bambine, intuendo che le piccole stessero architettando una marachella, fino a che ad un certo punto le ha sentiti gridare dal salotto. "Le ho sentiti gridarsi addosso l'una con l'altra e sono accorsa".

La donna filma il suo arrivo nel luogo del misfatto, percorrendo i corridoi dove a terra trova, disseminate, piccole ciocche di capelli. "Le mie figlie avevano i capelli lunghi biondi e la frangia, prima di decidere di tagliarseli tra loro".

Le due bambine, nel silenzio di un salotto non sorvegliato per pochi minuti dalla mamma, avevano creato l' una sull' altra delle pettinature irregolari. Le piccole, infatti, stavano giocando come al solito a fare finta di essere parrucchiere nel salone di bellezza, quando in poco tempo dalla finzione sono passate alla realtà. "Erano felici, orgogliosissime del loro lavoro e del mullet scomposto che si erano create le une alle altre, sui capelli". La mamma racconta di essersi molto agitata, come si vede dal video postato su TikTok ha gli occhi lucidi, ma le due bimbe l'hanno subito abbracciata.

I racconti degli altri utenti

La mamma ha scritto nella didascalia del video diventato in breve virale che è certa che le sue figlie tra vent'anni rideranno insieme a lei di quel bizzarro momento, ma di essersi molto preoccupata per quello che in pochi minuti di disattenzione può accadere ai propri figli. Tanti utenti di TikTok hanno commentato il simpatico video raccontando le loro esperienze simili. "Mia cugina mi tagliò la frangia a due giorni dal matrimonio dei miei genitori, mentre facevamo finta di essere in un salone di bellezza" scrive un'utente. "Ti assicuro che seppur spaventoso questo rimarrà uno dei vostri migliori aneddoti da raccontarvi per i prossimi vent'anni".

La mamma, ancora scossa dall'accaduto, ha spiegato a Newsweek che è grata che, forbici alla mano, nessuna delle sue bimbe si sia fatta davvero male. "Sono certa che un giorno troverò tutto questo divertente, ma per ora ho bisogno di riprendermi" ha concluso, triste per le folte chiome ora frastagliate delle sue bambine.