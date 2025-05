Mamma mette in punizione la figlia di 6 anni, lei fa le valigie e se ne va di casa: “Sono arrivata appena in tempo”

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Credits: profilo TikTok di @eliizabeth.maryy

"Basta io me ne vado da questa casa!". Quanti figli hanno ripetuto e ripetono questa frase ai propri genitori, dinnanzi a rimproveri che non riescono ad accettare, pochi hanno davvero il coraggio di andarsene da un contesto familiare che deve, per amore, dare anche dei limiti stringenti a volte. Quando a farlo però è una bambina di 6 anni la situazione può diventare quasi comica.

La reazione della bimba di 6 anni al rimprovero della mamma

Era una sera come le altre a casa di Elizabeth Russo, una mamma americana che stava cucinando la cena per la sua bimba di 6 anni, la piccola Paisley. "Le ho chiesto di venire a tavola, perché era pronta la cena e di interrompere i suoi giochi" ha raccontato la donna a Newsweek, ma la piccola, presa dalla sua attività, non ne ha voluto sapere. La donna ha raccontato allora di averla mandata in camera sua stizzita, dicendole che la sua serata poteva concludersi lì, senza ulteriori sceneggiate e senza cena.

"Ah sì, allora me ne vado da questa casa e cerco una nuova famiglia che mi lasci fare ciò che voglio" ha gridato la piccola, salendo le scale per raggiungere camera sua. Mai avrebbe immaginato la donna che, passata l'arrabbiatura, una volta salita in camera dalla sua bambina non l'avrebbe trovata.

La piccola aveva raccolto i suoi giocattoli e peluche preferiti, qualche vestito, in grosse buste colorate e con il suo vestitino rosa addosso se ne è andata dalla sua abitazione alla volta della casa dei vicini. "Quando mi ha detto che se ne andava pensavo scherzasse, o che al massimo avrebbe fatto qualche passo e poi sarebbe tornata indietro, invece è proprio arrivata ad un passo dal bussare alla porta dei vicini" ha spiegato Russo nel video.

La donna ha registrato il video pensando che sarebbe stato un ricordo di cui lei e la figlia, una volta adulta, avrebbero riso, ma si è trovata a doverlo interrompere bruscamente perché la piccola stava davvero per citofonare ai vicini.

La reazione della bimba spiegata dalla mamma

Paisley, spiega la sua mamma, è una bambina autistica che in questo specifico momento della sua vita, insieme alla famiglia, sta vivendo un momento di grossi cambiamenti. Si sono da poco trasferiti e la piccola ha dovuto iniziare la scuola elementare senza volti noti attorno. "Accumula tutte le emozioni durante il giorno e poi la sera si sente sovrastimolata, tanto da rendere enorme anche qualcosa che all'apparenza è un semplice screzio". Russo ha raccontato a Newsweek che essere la mamma di Paisley le ha insegnato ad avere pazienza e a comprendere i suoi silenzi e ad accettare la sua immensa e creativa espressività. "Non era mai scappata prima di ora, ma non gliene faccio una colpa è un momento complesso per lei". Tuttavia, appena si è resa conto che la piccola non tornava indietro, la donna si è precipitata a fermarla presa dalla paura che la bambina, suonando ai vicini, avrebbe scaturito diverse domande da loro. "Dopo un primo momento di ansia, Paisley è tornata a casa e si è seduta a tavola come se nulla fosse". L'indomani la donna ha raccontato l'accaduto a qualche amico che le ha risposto con aneddoti molto simili. "È bello sapere di non essere soli" ha concluso lei.