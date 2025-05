“Mia figlia non fa che dire che la sua mamma è la star di High School Musical”: il racconto di Ashley Tisdale

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

High School Musical

Squadra di basket, karaoke, campi da golf, piscine e la passione per la scienza. Chi è figlio degli anni Novanta non può non aver capito che stiamo parlando dei tre film firmati Disney "High School Musical". A non essere figlia degli anni Novanta, ma comunque molto appassionata della serie, è una bimba di appena 4 anni che con i personaggi dei 3 film ha un rapporto speciale. La piccola è la figlia di Ashley Tisdale, che nella serie recitava nei panni dell'antagonista dei due protagonisti, la biondissima e stilosissima Sharpay Evans. Come ha raccontato l'attrice stessa in un divertente video postato su TikTok la sua bimba non fa che gridare agli amici che lei è la figlia di Sharpay.

Il video pubblicato su TikTok da Ashley Tisdale

A quasi vent'anni dall'arrivo del celeberrimo "High School Musical" sugli schermi delle televisioni italiane, una delle sue protagoniste, Ashley Tisdale, che ai tempi della serie ricopriva il ruolo di Sharpey Evans è ormai diventata mamma. La sua bimba, la piccola Jupiter, ha ormai compiuto 4 anni e se prima non sembrava interessata al film girato dalla sua mamma, oggi invece è fierissima di poterla vedere vestita di rosa che canta e recita nei 3 film. "Lo scorso weekend Jupiter ha voluto vedere tutti e tre i film di High School Musical, e se fino ad allora non aveva capito che nel film c'ero io, e non era neanche sembrata molto interessata alla trama, ora non fa altro che ascoltare le canzoni del film".

Così Tisdale ha descritto in un video pubblicato ed in breve diventato virale su TikTok spiega l'innamoramento di sua figlia alla serie che l'ha resa popolare. "Mi chiede di cantare le sue canzoni preferite di continuo, a casa, al parco, in auto. Tutti testi che, ironia della sorte, io ormai detesto" racconta l'attrice divertita. La bambina non ama solo i film ma è fiera di essere la figlia di una delle protagoniste ed ogni volta che può, anche in mezzo ad una piazza affollata, grida che lei è la figlia di Sharpey, facendo vergognare non poco la sua mamma. "È molto dolce, non fraintendetemi ma dopo aver sentito le canzoni e rivisto i film per settimane intere, desidero solo non vederli né sentirli mai più" ha concluso Tisdale.

La speranza di un'infanzia normale

Intervistata da Today.com Tisdale ha rivelato che nonostante sia piacevole sentirsi apprezzati dai propri figli anche per i ruoli ricoperti nel passato, per la sua bimba di 4 anni e la sorellina di pochi mesi si augura un'infanzia e un'adolescenza ben diverse da quelle che ha vissuto lei. "Sceglieranno da sole quando saranno grandi chi desiderano essere, ma auguro loro di poter rimanere bambine più a lungo possibile e quando raggiungi la fama a quell'età vieni catapultato nel mondo dei grandi, anche se non sei pronta" spiega Tisdale.

In quell'occasione infatti la donna ha rivelato di aver avuto non pochi problemi legati alla sua salute mentale, a causa della pressione del mondo dello spettacolo che tanto da e tanto toglie. "Per ora le lascio essere bambine, quando e se vorranno approcciarsi al mondo dello spettacolo le supporterò, così come riceveranno il mio sostegno qualsiasi cosa decidano di fare o essere".