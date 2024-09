video suggerito

Sono meglio i giocattoli tecnologici o quelli analogici per bambini? La domanda di una mamma su TikTok Una mamma ha condiviso su Tiktok un video in cui si domanda quali giochi tra quelli tecnologici e quelli analogici siano i migliori per i più piccoli, diversi esperti si sono esposti a riguardo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una mamma americana, Elizabeth Marcelena, rovistando tra gli scaffali di un supermarket alla ricerca di un nuovo giocattolo per il suo bimbo di appena un anno, non ha potuto fare a meno di notare quanto i giocattoli si siano evoluti rispetto a quando il suo figlio maggiore (di 13 anni) era piccolo.

Finti auricolari, cellulari o controller per la playstation, giocattoli sonori, luminosi e parlanti ma tutti altamente tecnologici o ispirati ai dispositivi digitali e con cui i bimbi, come riportano le etichette, possono giocare già dai 6 mesi.

La domanda della mamma sui giocattoli

Elizabeth Marcelena, spiega nel video su TikTok, che ha raggiunto più di 922 mila visualizzazioni, di sentirsi un po’ spaesata e confusa davanti agli scaffali di un noto supermercato americano, nel cercare un nuovo giocattolo per il suo bimbo più piccolo, di appena 1 anno.

Leggi anche Da che età i bimbi possono rimanere a casa di un compagno di classe da soli? La domanda di una mamma

Il bambino è l’ultimo di 4 fratelli, e la mamma che pensava di trovare mattoncini da costruzione, peluche e giocattoli analogici, come accadeva quando andava per negozi per i fratelli più grandi, è rimasta molto stupita. La donna ha mostrato nel video finti auricolari, controller per playstation, cellulari, videogame e un finto telecomando, tutti giochi sonori, luminosi e utilizzabili, come riportano le etichette, tra i 6 e i 36 mesi.

“Non sono contraria ai giochi tecnologici ma chiedo agli esperti di spiegarmi come mai i giocattoli si stanno così evolvendo”.

Sono meglio i giocattoli tecnologici o quelli analogici?

A rispondere alla domanda sui giocattoli migliori per bambini è stata la dottoressa Amy Jackson alle pagine di Parents, che ha innanzitutto spiegato in breve l’evoluzione dei giocattoli per bambini: “Da sempre i bambini amano giocare con oggetti che richiamino il mondo esterno e soprattutto che utilizzano anche i loro genitori, un tempo era la cornetta, oggi è il finto cellulare”.

La dottoressa ha specificato che nonostante ciò i bambini senza alcun problema dopo aver giocato con un finto controller per playstation, possono tornare a travestirsi o a giocare con semplici scatoloni, trovando l’attività divertente.

La dottoressa rimanda ad uno studio svolto dall’Università Statale del Connecticut, su 60 bambini di 3-4 anni, dopo che i piccoli avevano giocato con circa 100 balocchi, cercando di capire quali fossero più vantaggiosi per loro.

Tra i giocattoli più educativi per i piccoli vi sono quelli semplici, come blocchi di legno o cartoni, perché permettono ai bambini di sviluppare capacità di problem solving e la loro fantasia. Poi quelli open-ended, ossia che permettono ai piccoli di utilizzarli come preferiscono e non in una maniera univoca e i giocattoli non realistici ossia peluche che permettano ai bimbi di inventarsi storie e vagare con la mente. Giocattoli come questi, secondo lo studio, sono in grado di tenere impegnata la mente e la fantasia dei bambini per ore, a differenza di quelli tecnologici, che richiedono meno sforzo mentale e dunque da cui i piccoli sono attratti come osservatori, per poche ore.

I giochi tecnologici per bambini, infatti, hanno tra gli svantaggi, secondo la pediatra Michelle Bennett, che li ha spiegati alle pagine di Parents: l'estrema rapidità, l’essere più osservativi che interattivi, interessare meno il bambino, nonostante il suo cervello faccia molto lavoro. Secondo la dottoressa tutti questi giocattoli sono emulativi, i bambini dunque nell’utilizzarli imitano i genitori ma poi si stancano, molto rapidamente, perché non possono farci altro.

I benefici dei giocattoli tecnologici per i bambini

Alle pagine di Parents, tuttavia, la pediatra Michelle Bennett, ha spiegato che i giocattoli che si basano sulla tecnologia possono essere molto coinvolgenti ed educativi per i bambini, soprattutto se li invitano a risolvere quesiti o piccole sfide. “Bisogna pensare anche ai bimbi di oggi, generazioni nate con nuove esigenze e bisogni in un mondo altamente tecnologico”.

L’esperta di genitorialità Gigi Schweikert ha spiegato a Parents che i giochi tecnologici sono spesso sonori e hanno tanti benefici sui più piccoli.

“I bimbi si integrano anche a livello sensoriale con l’ambiente circostante ascoltando i suoni emessi dai giocattoli, e sviluppano il loro udito, il linguaggio e il senso della musicalità”.

Come scegliere i giocattoli adatti per i propri bambini

Se dinnanzi ai tanti scaffali di un supermarket, però, ci si sente spaesati e proprio non si sa cosa scegliere per i propri bambini, se affidarsi alla tecnologia o a giocattoli in legno o mattoncini da costruzione, la dottoressa Jackson spiega a Parents di seguire queste semplici indicazioni:

mantenere un equilibrio tra giocattoli interattivi e giocattoli analogici

tra giocattoli interattivi e giocattoli analogici osservare le risposte del bambino ad ogni balocco

ad ogni balocco ricordare che i giocattoli devono avere funzione educativa

scegliere giocattoli che facciano viaggiare i bimbi con la fantasia