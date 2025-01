video suggerito

"Sono diventato papà quando ho iniziato a giocare alla lotta con mia figlia": il racconto e la spiegazione Un padre americano ha spiegato all'interno di un podcast come il gioco fisico lo abbia aiutato a costruire un legame con la figlia dopo un inizio difficoltoso. L'esperta: "I papà costruiscono il loro legame tramite l'interazione, perché non hanno il vantaggio di gravidanza".

Diventare padre per la prima volta è un'esperienza travolgente, ma per alcuni uomini può rivelarsi anche un periodo di grande difficoltà emotiva. È il caso di Matthew Carter, un papà di 36 anni che ha raccontato la sua esperienza di depressione post partum (un fenomeno che non riguarda affatto solo le madri) e il lungo percorso per riuscire a connettersi con la sua bimba.

La sua testimonianza, condivisa in un episodio del podcast "The Secret Life of Dads", ha ottenuto grande risonanza sui social, con centinaia di migliaia di visualizzazioni su TikTok. A colpire il pubblico è stata soprattutto una scoperta semplice ma fondamentale: l'importanza del gioco libero e fisico tra padre e figlio nel rafforzare il loro legame.

Un inizio difficile per molti padri

Carter ha raccontato che, quando è nata sua figlia, si è sentito sopraffatto da un senso di ansia costante. Nonostante l'amore per la piccola, il legame emotivo tardava a svilupparsi e questa difficoltà lo ha portato a interrogarsi su se stesso e sul proprio ruolo di padre. "Mi sembrava di avere sempre una nuvola grigia sopra di me", ha spiegato, aggiungendo che solo dopo circa otto mesi ha iniziato a sentirsi realmente connesso alla bambina.

Per Carter, la terapia è stata un aiuto prezioso, ma il cambiamento più grande è avvenuto quando ha scoperto il potere del gioco "di lotta" nel rafforzare la propria relazione con sua figlia.

Il gioco fisico per connettersi con il bebè

Nel podcast, Carter ha raccontato come il momento di svolta sia arrivato quando ha iniziato a giocare con la figlia in modo più attivo e "corporale": lanciandola sul divano, rincorrendola e coinvolgendola in attività movimentate. Per la dottoressa Anna Machin, esperta di antropologia evolutiva intervenuta al podcast, questo tipo di interazione è fondamentale per i padri, poiché consente loro di sviluppare il legame con i figli in modo naturale e spontaneo.

A differenza delle madri, che durante la gravidanza, il parto e l'allattamento sperimentano un rilascio di ormoni che favorisce il legame con il neonato, i padri devono costruire questa connessione attraverso l'interazione diretta. Il gioco fisico, con il suo ritmo veloce e coinvolgente, favorisce il rilascio di ossitocina, dopamina e beta-endorfine, ormoni molto importanti per la creazione di un legame affettivo.

Il ruolo speciale dei padri nello sviluppo dei figli

Uno degli aspetti più interessanti evidenziati da Machin è il ruolo unico che i padri svolgono nello sviluppo sociale ed emotivo dei bambini. Proprio come accade nei cuccioli di mammifero, il gioco fisico aiuta i piccoli a sviluppare resistenza mentale e fisica, oltre a insegnare importanti regole sociali come la turnazione – per essere divertente il gioco deve rispettare una certa reciprocità – e l'empatia. Attraverso queste interazioni, i bambini imparano a riconoscere i segnali del partner di gioco e a modulare la propria energia in base alla risposta ricevuta.

Machin ha inoltre sottolineato che i bambini, istintivamente, tendono a rivolgersi di più alle madri nei primi mesi di vita, un aspetto che molti padri faticano ad accettare. "Non bisogna prenderla sul personale", ha spiegato Carter, evidenziando come la costanza e l'interazione attiva possano aiutare a superare questa iniziale distanza.

Un messaggio di speranza per i nuovi padri

L'esperienza di Carter lo ha spinto a fondare, insieme al personal trainer Lawrence Price, un podcast dedicato alla paternità, con l'obiettivo di offrire supporto e consigli a chi si trova ad affrontare le stesse difficoltà. La sua storia – diventata virale grazie ad alcuni stralci ripresi su TikTok – ha dimostrato come il legame tra padre e figlio non sia qualcosa di immediato per tutti, ma che può essere costruito con il tempo e l'interazione. E il gioco, in particolare, rappresenta una chiave essenziale per rafforzare questa relazione e per contribuire alla crescita armoniosa del bambino.