Sindrome della figlia maggiore: cos'è e quali sono i segnali da cogliere secondo l'esperta Molte figlie maggiori sentono maggiormente il peso delle responsabilità e faticano a smarcarsi dal giudizio altrui. La terapista: "Ecco gli 8 indizi cui prestare attenzione".

Benché la scienza non si sia ancora ufficialmente espressa in merito, alcuni esperti sono convinti che molte primogenite soffrano della cosiddetta "sindrome della figlia maggiore", un termine non ufficiale che descrive alcune conseguenze psicologiche date dalle pressioni e dalle responsabilità che molto spesso ricadono sulla figlia più grande.

Tale condizione viene spesso discussa e trattata sui social media – tanto che nel 2023 l'hashtag in inglese #eldestdaughtersyndrome diede vita ad un vero e proprio trend – e proprio sui social una terapista matrimoniale e familiare ha deciso di condividere un video nel quale ha illustrato gli otto segni tipici della "sindrome della figlia maggiore".

Gli 8 tratti distintivi

Secondo Kati Morton, terapista matrimoniale e familiare della California che lo scorso aprile ha postato su TikTok l'identikit della condizione, gli otto segnali che indicano la "sindrome della figlia maggiore" sono i seguenti:

"Senti un'intensa sensazione di responsabilità ".

". "Sei un ‘iper-realizzatrice , di tipo A e molto motivata".

, di tipo A e molto motivata". "Ti preoccupi molto e probabilmente soffri di ansia ".

". " Fai fatica a dire di no e tendi a compiacere le persone".

e tendi a compiacere le persone". "Hai difficoltà a stabilire e mantenere i confini ".

". "Provi risentimento verso i tuoi fratelli e la tua famiglia".

e la tua famiglia". "Lotti con sentimenti di colpa ".

". "Trovi difficoltà nelle relazioni adulte".

Come la stessa Morton ha tenuto a precisare in una successiva intervista al sto Today.com questa "sindrome della figlia maggiore" non rappresenta una diagnosi ufficiale di salute mentale, ma piuttosto sintetizza le pressioni e le responsabilità uniche che spesso riguardano le primogenite.

Un sentimento comune, figlio del gender gap

Molte sorelle maggiori si sono subito riconosciute in questa descrizione e attraverso meme, saggi e commenti online, donne e ragazzo hanno trovato una sorta di riconoscimento per il loro ruolo spesso stressante all'interno della famiglia.

Secondo Yang Hu, Professore di Sociologia presso Università di Lancaster che nel 2023 dedicò diversi articoli sull'argomento, le possibili cause dietro la "sindrome della figlia maggiore" potrebbero essere spiegate da tre teorie comportamentali:

La teoria del role modeling , secondo la quale le figlie maggiori imitano la madre nell'assumere ruoli di genere

, secondo la quale le figlie maggiori imitano la madre nell'assumere ruoli di genere La teoria del sex-typing , che vede i genitori assegnare compiti diversi in base al genere, spesso legati alla femminilità.

, che vede i genitori assegnare compiti diversi in base al genere, spesso legati alla femminilità. La teoria della sostituzione del lavoro, secondo cui le figlie maggiori sostituiscono le madri occupate nei lavori domestici.

Insomma, alla base di questa condizione psicologica di iper-responsabilizzazione e eccessiva disponibilità nei confronti del prossimo ci sarebbe, ancora una volta, quella disuguaglianza di genere che tanto fatichiamo ad estirpare dai nostri principi educativi.