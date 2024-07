video suggerito

Regala con una sedia a rotelle elettrica al figlio e lui si commuove: “Ti amo mamma, ora so fare le cose da solo” Una madre americana ha condiviso su Instagram la reazione del figlio mentre scopra la nuova sedia elettrica che gli permetterà di muoversi in autonomia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un video emozionante ha fatto il giro del web mostrando il momento in cui Andrew, un quattordicenne americano affetto da una rara malattia ereditaria, ha ricevuto una nuova sedia a rotelle elettrica, ottenuta per lui dalla madre Katherine, la quale ha postato la sua toccante reazione sui social media.

Il video

Nel video pubblicato su Instagram, si vede Andrew mentre viene portato in casa dal patrigno, Josh, che lo posa delicatamente quella che il ragazzo pensa essere una normale sedia.

Quando però Andrew si rende conto su cosa è seduto, la sorpresa sul suo volto lascia subito spazio alla commozione e trattenendo a fatica le lacrime e i singhiozzi, il ragazzo si rivolge alla madre, ribadendole tutto il proprio amore.

"Ti amo tanto mamma" esclama Andrew continuando a guardare sbalordito la sua nuova sedia super-tecnologica, felice finalmente di potersi muovere autonomamente in casa senza dover aspettare che qualcuno lo sposti da una stanza all’altra.

"Ora potrò fare le cose da solo".

La storia di Andrew

Come raccontato da mamma Katherine, 44 anni, al sito Today.com, ad Andrew è stata diagnosticata da qualche anno la distrofia muscolare di Duchenne, una malattia neuromuscolare progressiva che causa debolezza muscolare, difficoltà respiratorie e importanti problemi cardiaci che nella stragrande maggioranza dei casi comporta una riduzione significativa dell'aspettativa di vita di chi ne soffre.

Per questo Katherine, consapevole della gravità della prognosi, ha sempre cercato di immortalare i momenti significativi della vita del figlio. Come per l'appunto l'arrivo della nuova sedia elettrica a rotelle, un dono del programma di tecnologia assistiva ICAN dello stato dell'Arkansas (USA) e per cui Katherine si è battuta a lungo.

Questa sofisticato dispositivo medicale rappresenta infatti un notevole miglioramento nella qualità di vita di Andrew, offrendogli una maggiore indipendenza e, di riflesso, la possibilità di condurre una quotidianità un po' più "normale".

Le dimostrazioni d'affetto del web

Le reazioni sui social media non si sono fatte attendere. Migliaia di commenti hanno infatti elogiato la forza d’animo di Andrew e la dedizione della sua famiglia.

"Un ragazzo così riconoscente, apprezza veramente ciò che gli viene dato. Potrebbe insegnare a molte persone una lezione sull'amore e la gratitudine" scrive un utente.

"A volte gli altri trovano speranza nel vedere la speranza altrui che si realizza" commenta un'altra donna. "Grazie per aver condiviso questo momento".

Per qualcuno il video ha anche stimolato profonde riflessioni sulla vita e la fortuna di godere di tutto ciò che rende felici.

"Chiedo perdono per tutte le volte che mi sono lamentato di qualcosa nella vita. Sono così felice per lui e ringrazio i suoi genitori per l'amore di cui tutti abbiamo bisogno!"