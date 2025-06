“Questo è l’errore più grave che molti nonni commettono”: l’esperta rivela la frase da non dire mai ai nipoti

video suggerito

Nel legame affettuoso che unisce nonni e nipoti, la complicità è forse una delle sfumature più belle e significative. I nonni, dopotutto, non sono genitori – e non devono esserlo – ed è naturale che si mostrino più indulgenti, pronti a concedere qualche vizio in più ai loro piccoli. Fa parte del gioco. Eppure, anche in queste dinamiche esistono dei confini che non dovrebbero essere varcati.

A sollevare la questione è DeeDee Moore, fondatrice di un progetto di supporto e consigli per i nonni, che in un video condiviso su TikTok ha rivelato come, dopo una concessione o una piccola trasgressione delle regole imposte dai genitori, molti nonni tendano a rivolgere ai nipoti una frase tanto comune quanto dannosa: "Non dirlo alla mamma". Secondo Moore, infatti, dietro questo gesto apparentemente innocuo si nasconde un messaggio ambiguo che rischia di compromettere la fiducia tra genitori e figli e di insegnare ai più piccoli che tenere segreti può essere normale, anche quando non lo è affatto.

Un confine che non andrebbe superato

Nel filmato diventato virale, Moore ha invitato gli adulti a riflettere sul significato reale di quelle parole: "State letteralmente chiedendo a un bambino di mentire ai suoi genitori", ha dichiarato. Anche quando si tratta di un piccolo sgarro alla regola – come un dolce fuori pasto o un'ora in più davanti alla TV – il messaggio implicito è che nascondere qualcosa agli adulti di riferimento sia accettabile.

La fiducia tra genitori e figli si costruisce invece attraverso la comunicazione aperta. Insegnare ai bambini che alcune cose non devono essere raccontate ai genitori rischia di compromettere questa dinamica. "La sicurezza di un bambino dipende anche dalla sua capacità di raccontare tutto ai genitori", ha sottolineato l'esperta. Ecco perché anche le omissioni in buona fede vanno evitate: è questo lo stesso meccanismo usato da chi vuole approfittarsi del silenzio dei più piccoli.

Rispetto delle regole familiari

Per evitare ambiguità, la regola è semplice: se un comportamento non può essere condiviso apertamente con mamma e papà, forse non andrebbe fatto. Alcuni commenti al video hanno liquidato il tema come esagerato, ma tanti altri – soprattutto da parte di nonni e genitori – hanno ringraziato Moore per aver sollevato un aspetto spesso sottovalutato. "Gli adulti sicuri non chiedono ai bambini di mantenere segreti", ha scritto una nonna, plaudendo alle parole dell'esperta.

Un modo per aiutare i bambini a orientarsi può quindi essere quello di insegnare loro la differenza tra un segreto e una sorpresa. Come ricordato dagli esperti di Consent Parenting sull'HuffPost britannico, i segreti sono infatti informazioni nascoste che possono generare paura, disagio o vergogna, mentre le sorprese – come una festa o un regalo – sono temporanee e pensate per portare gioia. Insegnare ai bambini a rispondere con frasi come "Nella nostra famiglia non teniamo segreti" può pertanto diventare uno strumento prezioso per proteggerli, anche nelle situazioni più piccole.