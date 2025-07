La frase da usare se il figlio entra in camera durante il sesso: “Si sposta l’attenzione e si offre una lezione”

Può capitare che un figlio entri in camera nei momenti più intimi ma per evitare imbarazzi e incomprensioni è bene gestire la situazione senza drammi. L’ex insegnante di educazione sessuale Kathleen Hema spiega come insegnare a bussare e usare parole semplici, possa trasformare l’inconveniente in un’occasione per educare al rispetto della privacy,

Non è raro che in casa, quando finalmente regna il silenzio e i genitori si concedono un attimo di intimità, la porta della camera si apra all’improvviso. Un bambino in cerca di conforto o con un banale bisogno interrompe la scena, lasciando gli adulti imbarazzati e senza parole. Episodi del genere non sono certo nuovi: un tempo si faceva finta di nulla e non se ne parlava più, ma oggi molti scelgono di affrontare la questione con maggiore apertura e onestà. Insegnare ai figli il rispetto dei confini può partire anche da questi momenti inattesi, ma come si fa a trovare le parole giuste? Kathleen Hema, un' ex insegnante di educazione sessuale, ha recentemente proposto una soluzione che punta a normalizzare "l'incidente" e a trasformarlo una preziosa lezione.

Non farne un dramma

Intervistata dall'HuffPost del Regno Unito, Hema ha spiegato che la prima regola in situazioni di questo tipo è non considerare l’episodio più grave di quel che è o provare a balbettare qualche scusa improvvisata. Il risultato spesso è solo quello di peggiorare le cose. "Non deve essere invece un grosso problema", rassicura Hema. Secondo la sua esperienza, la gestione di questi momenti parte da una regola semplice: educare fin dai primi anni i figli al rispetto dei confini. Ad esempio, insegnare ai bambini a bussare prima di entrare in una stanza è un gesto piccolo ma fondamentale. Vale per il bagno, per la camera da letto dei genitori, ma anche per la loro stessa stanza, perché il rispetto della privacy deve essere reciproco.

Come rispondere in modo semplice e positivo

Se il bambino entra in camera durante un momento di intimità, Hema suggerisce di mantenere la calma e di rispondere subito con un tono tranquillo. Un esempio? Chiedere semplicemente se va tutto bene o se è entrato in camera perché qualcosa l'ha spaventato. Spesso i più piccoli risponderanno con un semplice "sì" o diranno di aver sentito un rumore. A quel punto si può aggiungere qualcosa tipo: "Ok, però non ho sentito bussare. È importante bussare prima di entrare in una stanza chiusa. Vuoi provare a tornare fuori e bussare?" Questa breve interazione aiuta i genitori a ricomporsi e, soprattutto sposta l'attenzione sulla necessità di imparare a bussare per non invadere la privacy altrui. In questo modo, quando che il bambino sarà ritorntato sui propri passi e avrà bussato, i genitori dopo averlo invitato entrare, potranno lodarlo ("Bravo, grazie per aver bussato!") e avviare la conversazione come se nulla fosse successo.

Leggi anche Perché crescere figli non troppo obbedienti può proteggerli dagli abusi: la teoria del parental coach

Perché i bambini spesso non fanno domande

Secondo Hema, nella maggior parte dei casi i bimbi molto piccoli non si soffermano sull’accaduto. Non hanno davvero capito cosa hanno visto o non l’hanno nemmeno notato. Spesso cercano solo un bicchiere d’acqua o hanno bisogno di un altro genitore per rassicurarsi. Per questo è importante riportare subito la conversazione al motivo per cui sono entrati: "Hai bisogno di qualcosa?". Un esempio concreto di come trasformare un potenziale momento di imbarazzo in un normale scambio genitore-figlio.

Se servono spiegazioni in più

Con i bambini un po’ più grandi – ad esempio in età scolare – qualche domanda più diretta può arrivare. È piuttosto comune che un figlio chieda cosa stesse accadendo o – viste le posizioni dei corpi – se qualcuno si stesse facendo male. In quel caso Hema consiglia una risposta rassicurante e chiara ,tipo: "Quando gli adulti sono soli a volte fanno delle attività da grandi. Può essere sembrato strano o scomodo, ma stiamo bene".

Non è poi necessario nominare esplicitamente la parola "sesso" nel tentativo di avviare una conversazione franca e libera da tabù. La chiarezza va sempre bene, tuttavia per fare certi discorsi bisogna essere sicuri che i bambini siano pronti a capire. Parlare di "attività da adulti" può pertanto aiutare i piccoli a inserirlo nella lista di cose che sanno già essere riservate ai grandi: come bere il caffè o guidare l’auto.