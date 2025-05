video suggerito

Come comportarsi se tuo figlio ti sorprende a fare sesso? I consigli dell'esperta Essere colti dai figli durante un momento di intimità è un'eventualità più comune di quanto si pensi. Gli esperti però invitano a mantenere la calma: una reazione equilibrata può trasformare l'imbarazzo in un'occasione educativa, utile per parlare di rispetto, affetto e sessualità in modo sano e adeguato all'età.

Succede più spesso di quanto si pensi: una porta che si apre all’improvviso, uno sguardo confuso, un attimo di silenzio carico d’imbarazzo. Per molti genitori, essere colti dai figli nel bel mezzo di un momento intimo è un vero incubo. Eppure, gli esperti rassicurano: anche questa situazione, se gestita con calma e consapevolezza, può trasformarsi in un’opportunità educativa. Ecco cosa sapere – e soprattutto cosa dire – quando capita.

Niente panico (per davvero)

La prima regola è semplice, ma spesso la più difficile da seguire: non farsi prendere dal panico. Come ha spiegato la sessuologa e ricercatrice in neuroscienze Nan Wise in una recente intervista al New York Post, è probabile che prima o poi un episodio del genere capiti a ogni coppia con figli. "Fermatevi, fate un respiro profondo e tenete presente che è una situazione gestibile", consiglia l’esperta.

Reagire con rabbia, vergogna o imbarazzo è l’errore più comune – e anche il più dannoso. Secondo Lea Lis, psichiatra autoproclamatasi The Shameless Psychiatrist ("la psichiatra senza vergogna") che qualche anno fa trattò il tema in un articolo su Psychology Today, i bambini percepiscono immediatamente lo stato emotivo dei genitori. Per questo più la reazione appare strana e imbarazzata, più i piccoli si sentiranno turbati o disgustati.

La prima cosa da dire

Il primo obiettivo è accertarsi che il bambino stia bene e rassicurarlo. Wise suggerisce una frase semplice come: "Tutto bene, tesoro? Noi stiamo bene, ma in questo momento avevamo bisogno di un po’ di privacy". Questo permette anche ai genitori di guadagnare qualche secondo per ricomporsi. Con un bambino piccolo, può poi bastare un gesto dolce ma deciso, come riaccompagnarlo subito a letto spiegando che mamma e papà si stavano semplicemente riposando.

Con un figlio più grande, invece, potrebbe essere meglio non negare goffamente la realtà, ma presentarla comunque in modo filtrato: "Hai interrotto un momento privato tra mamma e papà. A volte, quando due adulti si vogliono bene, condividono anche questa forma di intimità. Ma è qualcosa che riguarda solo i grandi", propone Wise.

L’onestà è meglio di una bugia imbarazzata

In questi casi, infatti, mentire non serve e anzi spesso peggiora le cose. Se il figlio è abbastanza grande da capire cos’ha visto, è il momento di essere sinceri e, perché no, approfittare dei giorni successivi per intavolare quel famoso "discorso" sulla sessualità tanto temuto dai genitori ma assolutamente fondamentale per crescere giovani consapevoli e pertanto più responsabili. E come ricorda Wise, può essere anche l'occasione per ricordare l’importanza di bussare prima di entrare, pur senza colpevolizzare nessuno: "Avremmo dovuto chiudere a chiave. Non è colpa tua. Ma la prossima volta che vedrai una porta chiusa, bussa".

Quando il contesto è più delicato

Se il bambino sorprende uno dei genitori con un partner inaspettato – ad esempio durante una separazione – la situazione richiede ancora più delicatezza. Mai chiedere al figlio di mantenere un segreto: i bambini, specie se piccoli, non sono in grado di gestire questo tipo di pressione psicologica. È bene invece affrontare subito la questione con onestà e responsabilità, spiegando che si sarebbe voluto presentare quella nuova persona in un momento diverso e in modo più adatto.

In questi casi può essere utile anche creare un contesto più leggero e neutro, ad esempio proponendo un’uscita tutti insieme per conoscersi meglio, parlare della situazione e, eventualmente anche chiedendo scusa al piccolo per avergli tenuto nascosta la cosa. Dopotutto, con un po’ di consapevolezza e senza drammi, anche un momento imbarazzante può diventare un’occasione di crescita per tutta la famiglia.