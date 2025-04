video suggerito

Gli esperti spiegano perché tutti i metodi per scoprire in anticipo il sesso del nascituro sono leggende metropolitane Sono tante le leggende metropolitane che ci si tramanda credendo di poter definire prima del tempo il sesso del nascituro. Secondo gli esperti sarebbero tutte senza alcun fondamento scientifico. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

Gli sguardi affranti di quei genitori che accettano la nuvola blu, proveniente dai fumogeni che i loro amici hanno portato al gender reveal organizzato con la speranza che in grembo vi fosse una bambina, dimostrano che, con molta probabilità, i racconti su come avere una femminuccia o un maschietto che ci si tramandano da generazione in generazione non siano altro che leggende metropolitane.

I metodi inventati con cui predire il sesso del nascituro

Tra le leggende metropolitane che si tramandando di generazione in generazione, quando si parla del fare il possibile per concepire un bambino o una bambina ve ne sono alcune che ha riportato Today.com.

La nausea mattutina: secondo la tradizione popolare questo sintomo della gravidanza se assente o presente in forma debole indicava la presenza di un figlio maschio nel pancione.

secondo la tradizione popolare questo sintomo della gravidanza se assente o presente in forma debole indicava la presenza di un figlio maschio nel pancione. La forma del pancione: se la pancia della futura mamma è rotonda e sporgente, come un pallone da basket, e rivolta verso il basso, allora al suo interno vi sarà un maschietto. Nel caso in cui il pancione sarà simile ad un anguria nella forma, ci sarà una bambina al suo interno.

se la pancia della futura mamma è rotonda e sporgente, come un pallone da basket, e rivolta verso il basso, allora al suo interno vi sarà un maschietto. Nel caso in cui il pancione sarà simile ad un anguria nella forma, ci sarà una bambina al suo interno. Le voglie: se si desiderano cibi salati o aspri, carni e formaggi si attenderà un bimbo, se si desidereranno ardentemente dolci, cannella, frutta e succo d'arancia allora una bambina.

se si desiderano cibi salati o aspri, carni e formaggi si attenderà un bimbo, se si desidereranno ardentemente dolci, cannella, frutta e succo d'arancia allora una bambina. Piedi e gambe: anche queste parti del corpo sarebbero coinvolte nel determinare il sesso del nascituro, gambe irsute e piedi ghiacciati indicherebbero l'arrivo di un maschietto.

anche queste parti del corpo sarebbero coinvolte nel determinare il sesso del nascituro, gambe irsute e piedi ghiacciati indicherebbero l'arrivo di un maschietto. Quella luce negli occhi: se la gravidanza fa sentire le donne più belle che mai, secondo le leggende popolari attenderanno un maschietto, altrimenti una femminuccia.

se la gravidanza fa sentire le donne più belle che mai, secondo le leggende popolari attenderanno un maschietto, altrimenti una femminuccia. La sindrome della couvade: anche il papà avrebbe la sua voce in capitolo tra i sintomi legati alla nascita di un bambino o di una bambina. Se l'uomo ingrassa durante la gestazione della compagna è perché nel pancione c'è una bambina.

Perché non esistono sintomi che indichino il sesso del bambino

Alle pagine di Today.com l'esponente dell'American College of Obstetricians and Gynecologists ci ha tenuto a specificare che "Questi sono tutti miti e nessuno di loro ha un fondamento scientifico, dal momento che gli organi sessuali del feto iniziano a formarsi tra la nona e la dodicesima settimana e dunque non esistono metodi comprovati in grado di definire il sesso prima di questo momento".

L'unico metodo, riportato dalla Johns Hopkins Medicine, in grado di definire prima del tempo il sesso del nascituro, è il test genetico preimpianto, a cui gli embrioni delle coppie che ricorrono alla PMA possono essere sottoposti, per individuare eventuali anomalie genetiche. "Tuttavia noi non incentiviamo i genitori a eseguire il test perché hanno deciso che loro figlio avranno un sesso particolare".

La psicologa Emma Levine sull'argomento ha specificato al giornale che, seppur la delusione legata al sesso del proprio bambino sia un sentimento del tutto normale, bisogna poi sempre pensare che è una vita cercate e da amare: "Che sia maschio o che sia femmina cosa cambia?".