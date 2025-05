video suggerito

Quattro gemellini chiamano la polizia con il cellulare della mamma, la reazione dell'agente: "Anche io sono un papà" 4 gemellini hanno composto con il telefono della mamma il numero dei soccorritori che sono accorsi e hanno risposto all'imbarazzo della donna per l'accaduto. "Mi hanno capita, ma devo imparare a stare più attenta al mio telefonino".

A cura di Sophia Crotti

Credits: helloquadruplets

"Per un ditino nel telefono ne son successe delle belle" iniziava così la canzone cantata da Cinzia Besenghi e Andrea Sirotti, allo Zecchino d'Oro nella sua nona edizione. I due bimbi nel testo raccontavano cosa succedeva quando, senza la supervisione dei genitori, si trovavano ad utilizzare il telefono, digitando e componendo numeri a caso, arrivando sino ad allertare i carabinieri. In Ohio 4 gemellini si sono resi protagonisti di una storia del tutto simile ma questa volta reale, giocando con il telefono della loro mamma, hanno digitato sullo schermo touch 911, chiamando i soccorritori.

I 4 gemellini che hanno chiamato i soccorsi

Sono una vera e propria associazione a delinquere i 4 gemellini, Simon, Willis, Otto e Willow che, dopo aver commesso il misfatto, sono stati ripresi dalla mamma mentre salutavano gli agenti di polizia dalla finestra di casa. La loro mamma ha raccontato la storia a 3 anni dall'accaduto, quando, guardando tra i ricordi del telefono, ha ritrovato le immagini che raccontavano il folle gesto dei bimbi. "Quel giorno ero molto indaffarata, stavo smontando le culle dei bambini e montando i loro lettini da grandi e ricordo di aver lasciato il telefono su una mensola, mentre mi occupavo di svolgere queste operazioni". Mai si sarebbe aspettata che il suo telefonino sarebbe diventato ostaggio dei suoi 4 bambini. Ad un certo punto ha sentito provenire uno strano rumore dalla stanza vicina ed entrando ha potuto osservare i suoi piccoli che giocavano con il suo telefonino e rispondevano alle domande di un agente di polizia.

"Sono corsa a prendere il telefono e ho giurato al poliziotto che stavamo bene, mi sentivo mortificata, ma gli ho spiegato la situazione". A questo punto la mamma era convinta di aver bloccato la catena dei soccorsi, fino a che un agente di polizia bussò alla sua porta. "Ho aperto con la testa bassa, ho chiesto scusa infinite volte ma gli agenti mi hanno tranquillizzata, dicendomi che mi capivano, dal momento che anche loro avevano dei figli".

La reazione divertente dei bambini

I piccoli sono stati ripresi dalla mamma per il loro comportamento e hanno deciso di scusarsi con i poliziotti in maniera molto particolare, nel video che la donna ha postato su Instagram sono tutti intenti salutare calorosamente l'agente di polizia dalla finestra. "Li ho guardati e non sono riuscita a trattenere le risate, sono soliti parlare all'unisono e salutare chiunque incontrano" ha spiegato la mamma, convinta che però i bimbi abbiano imparato la lezione. "Anche io devo imparare a non lasciare più il telefono in giro, perché questa banda di piccoli delinquenti non si ferma davanti a nulla" ha concluso la donna nel suo post su Instagram.