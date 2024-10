video suggerito

Quando serve il certificato medico per il rientro a scuola e dopo quanti giorni di assenza In molte regioni italiane non è più obbligatorio presentare il certificato medico per ottenere la riammissione dei bambini a lezioni dopo 5 o più giorni d'assenza. Esistono però delle eccezioni e i pediatri invitano comunque a non forzare mai i tempi e aspettare la piena guarigione dei piccoli prima di far riprendere loro l'attività scolastica in presenza.

Fino a qualche anno fa, quando un bambino rientrava in classe dopo una malattia di almeno cinque giorni, le famiglie dovevano presentare un certificato medico che attestasse l'avvenuta guarigione del bimbo. Questo provvedimento era stato introdotto nel lontano 1967 da un decreto del Presidente della Repubblica (allora era Giuseppe Saragat) per tutelare sia la salute del convalescente – che grazie al certificato dimostrava di essersi completamente ripreso – che quella di compagni e insegnanti. Ma le cose stanno ancora così?

Da quando la competenza in materia di salute e istituzioni scolastica è passata alle Regioni, infatti, molti enti territoriali hanno iniziato a introdurre corpose novità per ammodernare e snellire le norme in vigore, tanto che ad oggi l'obbligo di presentare un certificato medico per tornare a scuola è stato abolito in 17 Regioni.

In quali Regioni non è obbligatorio il certificato medico

Dagli inizi degli anni Duemila, gli enti regionali hanno progressivamente eliminato l'obbligatorietà di presentare un certificato medico del bambino per ottenere la riammissione alle lezioni. A motivare tale scelta è stata la volontà politica di facilitare la vita delle famiglie, ridurre i passaggi burocratici e alleggerire il lavoro di un sistema sanitario già piuttosto saturo. Simili misure sono però state avallate anche da associazioni di medici e pediatri e ASL che, a parte qualche sporadica critica, hanno salutato con favore la novità.

La piena legittimità di queste disposizioni è stata poi sancita definitivamente da una pronuncia del Consiglio di Stato che nel marzo 2014, dopo un ricorso presentato al TAR da alcuni genitori che ritenevano l'abolizione del certificato un pericolo per la salute dei figlii, si era espresso a favore della Regione Liguria, ritenendo del tutto lecita la cancellazione dell'atto giustificativo

L'ultima Regione in ordine cronologico ad aver adeguato la propria normativa è stata la Campania, che nel luglio 2024 si è accodata al gruppo di enti territoriali ad aver abolito il certificato medico dopo 5 giorni di malattia a scuola. Qui l'elenco completo:

Abruzzo

Basilicata

Provincia di Bolzano

Campania

Calabria

Friuli-Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Piemonte

Sardegna

Provincia di Trento

Toscana

Umbria

Veneto

Quando serve ancora il certificato medico a scuola in Italia?

Anche in queste Regioni, però, il certificato sanitario resta obbligatorio nei casi di profilassi previste a livello nazionale o internazionale per motivi di sanità pubblica, come avvenuto durante la recente pandemia di Covid o, più banalmente, nel caso in cui il bambino si ammali di una malattia infettiva contagiosa (come morbillo o rosolia). L'alta contagiosità di simili patologie infatti rende necessaria la presenza di un documento ufficiale che dichiari che al momento del rientro in classe il bimbo o la bimba sia guarito/a e non può trasmettere il patogeno ad altre persone.

Le raccomandazioni dei medici

Secondo gli esperti, il fatto che nella maggioranza dei territori italiani i bambini non debbano più portare a scuola un certificato medico non deve però portare le famiglie ad affrettare i tempi e mandare i figli in classe prima del tempo.

"Ci sono situazioni in cui il bambino viene portato a scuola anche se non è completamente guarito – sottolinea la Società Italiana di Pediatria in una nota del 2018 – Questo prolunga la risoluzione della malattia creando, a volte, complicanze. Non portate a scuola un bambino non guarito e non completamente in forma!".