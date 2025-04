video suggerito

“Quando andate a trovare un bebè non spruzzatevi il profumo”: lo sfogo di una mamma e il parere degli psicologi Una mamma ha spiegato cosa provoca in lei annusare il suo bebè e sentire che profuma di un profumo diverso dal solito a causa dell’abbraccio di un parente o della crema spalmata da altri. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Credits: profilo Instagram di @roza.franco

"Vi capita mai di annusare il vostro neonato e non riconoscere il suo odore, così di sentirvi improvvisamente a disagio? Non siete pazze, si tratta di un istinto primordiale". Sono le parole con cui Roza Franco, una mamma, ha raccontato cosa le succede ogni volta che il suo bimbo finisce in braccio a un ospite che si è spruzzato una nuvola di profumo prima di incontrarlo.

Il video della mamma sul profumo del suo neonato

Roza Franco, annusando il suo bebè in un video su Instagram, racconta il disagio che prova ogni volta che lo lascia a qualcuno che gli spalma una crema sul corpo o che lo tiene in braccio per molto tempo, dopo essersi spruzzato non poco profumo addosso. "Pensavo fosse un mio problema personale, ho capito invece che si tratta di un istinto primordiale" spiega nella didascalia del video la donna, condividendo il disagio che la pervade ogni volta che non riesce più a riconoscere il profumo del suo bambino.

"A qualcuno sembrerà maleducato ma io dico ai neo-genitori che hanno tutto il diritto di dire agli ospiti che vengono in visita per conoscere il loro bebé, che non è il caso di indossare il profumo".

Leggi anche Cosa comporta essere figli di genitori anaffettivi? Il parere della psicologa

Secondo la mamma, infatti, acquisire una nuova fragranza non permette alle donne di riconoscere il loro bebè e fa sentire il piccolo spaesato, non in grado di capire cosa sta accadendo. "La percezione degli odori è fondamentale dopo il parto, grazie all'ossitocina questa viene amplificata e permette alla diade mamma e bambino di riconoscersi, per questo quando il mio bimbo non ha il suo profumo gli cambio subito i vestiti" ha concluso la mamma. Sotto al video in molti si sono detti d'accordo con la donna, in particolare un utente ha ricordato come nel mondo animale accada che se la madre non riconosce più l'odore dei suoi cuccioli li abbandoni o addirittura li mangi. Un'altra donna ha ringraziato la creator per non farla sentire l'unica al mondo che si infastidisce quando qualcuno prende in braccio il suo piccolo lasciandogli il proprio profumo addosso.

Il parere degli esperti

Il docente di psicologia clinica Claudio Gentili aveva spiegato a Fanpage.it che l'odore di mamme e bambino sono importantissimi per entrambi. I piccoli iniziano a distinguere con olfatto e gusto la loro mamma sin dal pancione, e ritrovarla poi al di fuori li induce anche ad avvicinarsi all'allattamento, mentre la mamma riesce a riconoscere il profumo del suo neonato tra quello di tutti e anche a dargli una valutazione più positiva dei profumi degli altri.

Alle pagine di Parents la psicologa californiana Crystal Saidi spiega come un odore forte, come un profumo estraneo al solito profumo della mamma possa davvero interferire con la connessione olfattiva che si è creata tra lei e il bebé. Secondo la psicologa clinica Emily Bly, in un periodo delicato come il post-partum, può essere destabilizzante per una donna non riconoscere il profumo del suo neonato, provocando in lei emozioni intense. Gli esperti dunque concordano, nel caso in cui il cambiamento di profumo arrecasse agitazione al bebè o fastidio nella mamma, nella possibilità di specificarlo apertamente a chi verrà a trovare il bambino.