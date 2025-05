Può un bambino di soli due anni commuoversi davanti ad un film? Il video di una mamma

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Credits: Profilo TikTok di @allison_gress

Può un bambino di soli due anni commuoversi e ridere a crepapelle dinnanzi a un classico Disney che ha per protagonisti dei cagnolini a cui è data la parola? Il video pubblicato da Allison Gress, la mamma del piccolo, in questione dimostra che certe emozioni non hanno età.

Il commovente video su TikTok

Il video inizia con il piccolo Braiden, di appena 2 anni, che piange guardando il film, guardando la scena in cui i cani ritornano tra le braccia dei padroni. Il film che la mamma ha scelto per il bambino è del 2013 e ha per protagonisti dei cani a cui è data la voce di umani che, una volta separati dai loro padroni, percorrono la natura selvaggia e incontaminata per incontrarli di nuovo. "Sono tornati a casa, ti giuro che va tutto bene" così Allison Gress, la mamma ventottenne del piccolo Braiden, cerca di calmare il suo pianto.

Poco dopo il piccolo si entusiasma e scoppia a ridere durante una scena divertente, ma sul finale non riesce nuovamente a trattenere le lacrime e scoppia in pianto, questa volta per la gioia. "Ho cercato di ricordargli per tutto il film che non gli avrei mai fatto vedere una storia che non fosse a lieto fine, ma lui non riusciva a calmarsi" ha raccontato la giovane mamma a Newsweek. Il piccolo, nonostante la rassicurazione della mamma, non è riuscito a trattenere le lacrime, anche davanti al lieto fine del film.

Un bambino così piccolo può empatizzare con un film

Gress ha spiegato che secondo lei Braiden, nonostante la giovanissima età, è rimasto particolarmente colpito dal film in questione perché in famiglia hanno due cani: "Io e il suo papà cerchiamo di insegnargli ogni giorno ad essere rispettoso e amorevole con i nostri animali domestici e la visione di questo film faceva parte del nostro piano".

Il bimbo infatti si commuove particolarmente quando tutto sembra perduto per uno dei cani protagonisti della storia, dimostrando di essere davvero entrato in empatia con questi animali. La mamma ha descritto quel momento nella didascalia del video di TikTok come una montagna russa di emozioni che hanno coinvolto il bambino, attento e concentrato nel seguire la trama. L'empatia del bambino, che secondo i suggerimenti trasmessi dalla SIP è comunque troppo piccolo per rimanere davanti allo schermo della tv, secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Psych Central non è anomala alla sua età. Secondo i ricercatori, infatti, si tratta di un'abilità che i piccoli possono imparare già a due anni, osservando le emozioni dei propri genitori ed il loro modo di approcciarsi ad esse.

Sotto al video diventato virale in molti hanno colto l'empatia del piccolo e si sono complimentati con la mamma per star crescendo un essere umano tanto educato e amorevole. "I commenti commuovono anche me, non mi sarei mai aspettata tanto interesse per quel video registrato per il papà di mio figlio, che neanche avrei mai immaginato di condividere" ha concluso la mamma.