“Un’amica di mia figlia di 5 anni le ha chiesto per il compleanno una crema idratante”: il racconto di una mamma La compagna di classe di una bimba di 5 anni le ha chiesto come regalo di compleanno o un gel detergente o una crema idratante, la mamma è rimasta scioccata all’idea che così piccole le bambine utilizzassero già prodotti cosmetici. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Sophia Crotti

Su ogni piattaforma social compaiono quotidianamente contenuti di genitori che, insieme ai propri figli, sponsorizzano prodotti per la cosmesi. Bambini e bambine di pochi anni, così si muovono imitando atteggiamenti adulti e sono ben diversi, anche nei sogni, dai bimbi che sono stati i loro genitori. Per questo una mamma rimasta anonima ha raccontato alle pagine dell'Huffpost il suo sgomento nello scoprire che nella lista dei desideri del compleanno della migliore amica della sua bimba di 5 anni non c'erano giocattoli, libri o mazzi di carte ma una crema idratante.

La strana richiesta di una bambina di 5 anni

"Mamma la mia amica mi ha chiesto una crema detergente per il compleanno, sai vuole prendersi cura della sua pelle" è stata questa richiesta specifica di un regalo di compleanno a lasciare sconcertata una mamma che non sapeva che le bimbe di 5 anni sapessero già il significato della parola "detergente cutaneo". La donna ha spiegato poi di non essere preoccupata per l'effetto che una crema detergente può fare alla pelle giovane di una bambina dell'età di sua figlia, quanto più di essere rimasta esterrefatta dalla diversità dall'infanzia di oggi, di quella dei suoi tempi. "Alla bambina noi abbiamo regalato delle bamboline e un libro" ha spiegato la mamma che dunque ha deciso di non ascoltare le pretese in quanto al regalo di compleanno, dell'amica di sua figlia. La donna sembra non essere informata su una moda sempre più frequente tra i bambini che indossano maschere all'argilla durante le feste di compleanno e festeggiano rifacendosi le unghie dall'estetista. Questa tendenza dei piccoli ad imitare adulti e influencer, dedicandosi, anzitempo alla cura della pelle, ha dato origine a un nome per definire il fenomeno, ossia i Sephora kids.

Il parere dell'esperta

L'esperta di cosmesi Lisa Kavanagh, alle pagine dell'Huffpost ha risposto alle domande dei genitori e in generale di chi si interroga chiedendosi se le creme per la cura della pelle facciano bene ai bambini. "I giovani che usano creme arricchite con elementi anti-age, rischiano di danneggiare la loro pelle e di ossessionarsi con la cura di essa, sviluppando un rapporto tossico con la propria immagine" ha spiegato.

Secondo l'esperta, oggi che i bambini fin da piccoli accedono alle immagini, anche tramite il telefono dei loro genitori, modificata di modelle apparentemente perfette o influencer che utilizzano filtri o trucco per coprire le loro imperfezioni, è importante aiutarli a distinguere ciò che è un filtro da ciò che è la verità: "C'è un forte rischio di dismorfismo nel guardare sempre la pelle perfetta degli altri e domandarsi come mai non sia la propria". L'esperta ha anche specificato quanto sia importante che per primi i genitori trasmettano ai bambini un'idea sana del prendersi cura di sé, spiegando il perché di certi passaggi nella propria skincare routine, soprattutto se vogliono curare delle imperfezioni o una malattia dell'epidermide, senza rendere però la cura patologica. "Non fate in modo che i vostri figli temano le rughe e l'invecchiamento, che fanno invece parte della vita, ma insegnate loro a prendersi cura della pelle come di qualsiasi altro organo".