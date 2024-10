Popcorn vietati prima dei cinque anni: l’esperto spiega perché

video suggerito

Benché la maggior parte dei genitori sia ben consapevole del pericolo che cibi come noccioline, carotine o mini-würstel rappresentano per i bimbi, molti sottovalutano le insidie che gli amatissimi popcorn comportano per le vie respiratorie dei più piccoli.

A causa dell'elevato rischio di soffocamento, questo amatissimo snack è infatti citato dall'American Academy of Pediatrics tra gli alimenti cui prestare la massima attenzione durante la primissima infanzia e gli esperti raccomandano prudenza nel somministrare questo alimento ai bambini di età inferiore ai quattro anni.

Perché il popcorn non è un cibo per bimbi

Sui pericoli connessi al consumo di popcorn tra i più piccini è intervenuto recentemente il dottor Amit P. Ghawade, pediatra e neonatologo presso il Motherhood Hospitals di Mumbai.

L'esperto ha infatti spiegato all'Indian Express come la forma irregolare e la consistenza dura dei chicchi possono portare i bambini a ingoiarli senza masticare adeguatamente, aumentando il rischio che i fiocchi si incastrino nella trachea, ostruendo il passaggio d'aria dai polmoni

Inoltre, sottolinea Ghawade, in caso di colpi di tosse o ingestione frettolosa potrebbe verificarsi anche un'aspirazione, una condizione in cui il cibo viene inalato nei polmoni anziché deglutito correttamente, causando gravi complicazioni respiratorie.

Le raccomandazioni degli esperti

La preoccupazione degli specialisti si basa su una questione di sviluppo fisico. In un intervento al sito Today Parents del 2023, la pediatra Whitney Casares ha infatti spiegato come i bambini sotto i quattro anni non abbiano ancora pienamente sviluppato le capacità di masticazione e deglutizione.

Anche i bambini di cinque anni però, sebbene più abili, sono ancora in fase di apprendimento per quanto riguarda il mangiare in sicurezza.

Sintomi e precauzioni

I sintomi di un soffocamento causato dal popcorn possono essere difficili da individuare. Respirazione difficoltosa, affanno e tosse sono segnali da non sottovalutare, avverte il dottor Ghawade, aggiungendo che i chicchi di popcorn possono ostruire le vie respiratorie e, in alcuni casi, causare danni ai polmoni, compromettendo l'ossigenazione del corpo.

Anche il cambio di colorito, associato a movimenti inconsulti delle braccia, spesso sono segnali di un principio di soffocamento

Per prevenire questi pericoli, l'opzione migliore sarebbe quella di tagliare il cibo in piccoli pezzi e di insegnare ai bambini a masticare bene. Nel caso dei popcorn, però, questa operazione risulta alquanto improbabile: ergo, almeno fino ai cinque anni meglio che i piccoli si astengano dal consumo di questo snack.

Se poi una – volta ogni tanto – si volesse comunque concedere al piccolo uno spuntino croccante per imitare i grandi durante la visione di un film, chips di riso o biscottini possono essere alternative valide e molto più sicure.