video suggerito

Perché il naso delle donne aumenta le sue dimensioni durante la gravidanza? La spiegazione dell’esperta Su TikTok spopolano i video di donne che mettono a paragone le dimensioni del loro naso prima e dopo la gravidanza, vedendolo diventare enorme. Si chiama pregnancynose challenge, ma la dottoressa Floriana Carbone ci ha spiegato essere un sintomo molto comune tra le gestanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

Intervista a Dott.ssa Floriana Carbone Specialista in Ostetricia e Ginecologia alla Clinica Mangiagalli dell'Ospedale Policlinico di Milano

A cura di Sophia Crotti

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

credits: profilo TikTok di @abbyyeath

La pregnancy nose, non è solamente una tendenza virale su TikTok ma una verità: il corpo delle donne durante la gravidanza cambia ma non è solo il pancione a crescere o il peso ad aumentare. Tra queste modifiche vi è anche l’aumento delle dimensioni del naso che, come ci spiega la dottoressa Floriana Carbone, Specialista in Ostetricia e Ginecologia alla Clinica Mangiagalli dell'Ospedale Policlinico di Milano, non è poi così infrequente.

Su TikTok spopolano i video di giovani neo mamme che paragonano video o foto scattate prima di rimanere incinta dei loro bambini a foto successive alla loro nascita. In ogni video è evidente il cambiamento che sul loro volto ha fatto il loro naso, prima molto piccolo, decisamente più grande durante e dopo la gestazione. La dottoressa ci ha spiegato il perché di questa strana tendenza del naso delle donne in dolce attesa, per il quale non c'è da preoccuparsi, la situazione rientrerà in breve tempo.

dott.ssa Floriana Carbone (Specialista in Ostetricia e Ginecologia alla Clinica Mangiagalli dell'Ospedale Policlinico di Milano)

È vero che il naso aumenta la sua dimensione durante la gravidanza?

Sì il gonfiore del naso è un sintomo comune per le donne in gravidanza, ed è dovuto alla dilatazione dei vasi sanguigni, necessaria a soddisfare l’aumento del flusso del sangue in gravidanza. Nel corpo della donna si verifica un aumento dell’ormone estrogeno che causa a sua volta un aumento del flusso sanguigno nei tessuti corporei, naso compreso. Di conseguenza vi è un rilassamento dell’endotelio, una vasodilatazione e un aumento di flusso nelle mucose nasali che porta ad un gonfiore del naso. A questo si aggiunge la ritenzione idrica, spesso presente in gravidanza che porta ad un gonfiore di tutto il viso.

Quanto dura questo cambiamento?

Il naso può iniziare a gonfiarsi tra fine secondo trimestre e inizio terzo trimestre, ma non c’è d’aver paura perché entro 6 settimane dal parto il naso ritorna alle sue dimensioni naturali. Mediamente attorno ad un mese e mezzo dopo il parto.

Si può prevenire?

No, non si può prevenire poiché l'aumento delle dimensioni del naso è legato ai cambiamenti ormonali, ma per minimizzare la probabilità di vedere il naso gonfio, si può cercare di mantenere idratato, utilizzando dei lavaggi nasali.

Ci sono altre modifiche durante la gravidanza al naso della donna?

Sì, durante la gravidanza il naso della donna è soggetto anche ad altre modifiche, per esempio una donna su 5 in gravidanza soffre di rinite nasale, la sensazione di avere sempre il naso congesto, difficoltà nel percepire gli odori, prurito al naso o voce nasale.

Questa rinite non ha però alcuna base allergica o infettiva, ma è causata dai cambiamenti ormonali che avvengono in gravidanza e che a livello delle vie aeree alte fanno comparire un edema nelle mucose del naso, un aumento della produzione da parte delle ghiandole di muco, un aumento della dimensione dei turbinati nasali, più frequente nei soggetti fumatori o allergici. La rinite può essere curata sollevando la testa con due cuscini, facendo esercizio fisico o con lavaggi nasali con acido ialuronico. Da preferire ai farmaci corticosteroidi nasali decongestionanti non sono indicati come prima scelta in allattamento o gravidanza.

Ma un altro fenomeno particolare che interessa il naso, si chiama iperosmia gravidica, e consiste in un aumento delle cellule olfattorie, le quali si moltiplicano in gravidanza. Questo fenomeno viene definito anche di neurogenesi, ossia un'area del cervello vede una moltiplicazione delle cellule del nervo olfattorio, il naso quindi durante la gravidanza è molto irrorato e sensibile agli odori. L’iperosmia è legata al fatto che la mamma deve diventare più sensibile all’odore del neonato per poterlo riconoscere immediatamente in mezzo a tanti altri odori e favorire il legame iniziale tra lei e il bambino.

Ci sono altri cambiamenti particolari che coinvolgono il corpo della donna?

Sì ci sono altre modifiche meno evidenti, come il cuore che aumenta la sua superficie, poiché aumenta il volume di sangue che deve pompare, infatti durante la gravidanza il quantitativo di sangue nel corpo di una donna raddoppia. Dunque si allungano le cellule muscolari del cuore in gravidanza.

Ci sono poi cambiamenti legati alla pelle della donna, cambia la sua cute, sull'addome si presenta la linea nigra, il cloasma gravidico sul volto, alcune donne perdono i capelli, altre perdono sangue dalle gengive, tutte situazioni dovute ai cambiamenti ormonali.

Le informazioni fornite su www.fanpage.it sono progettate per integrare, non sostituire, la relazione tra un paziente e il proprio medico.