Il sintomo sconosciuto della gravidanza: anche gli occhi possono cambiare durante la dolce attesa Alcune donne incinte notano di non riuscire più a utilizzare le solite lenti a contatto a causa di un insolito ingrossamento dei bulbi oculari. L’esperta però rassicura: “È un sintomo normale e temporaneo della gravidanza”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

Durante la gravidanza, non solo le gambe e il pancione a cambiare: anche gli occhi possono modificare il loro aspetto.

Questo sintomo della gestazione – molto meno conosciuto rispetto agli altri segnali visibili della dolce attesa – è stato ultimamente oggetto di dibattito su X (il fu Twitter), con alcune utenti che hanno riportato di aver notato un insolito ingrossamento dei bulbi oculari, un cambiamento che si era palesato quando le donne non riuscivano più ad usare le solite lenti a contatto.

Ma cosa provoca questi cambiamenti oculari durante la gravidanza? La spiegazione, come raccontano gli esperti, è legata all'aumento del flusso sanguigno e alle fluttuazioni ormonali che avvengono nel corpo durante la gestazione.

La dottoressa Deepali Misra-Sharp, specialista in menopausa e medico di base, ha spiegato a Metro.co.uk che durante la gravidanza la ritenzione idrica può interessare anche gli occhi, alterando leggermente la forma e la curvatura della cornea, la parte trasparente anteriore dell'occhio.

Tale alterazione, pur essendo temporanea, può influenzare la visione e rendere scomodi le lenti a contatto, progettati per adattarsi a una cornea di forma ben specifica.

Ritenzione idrica e ormoni

La ritenzione idrica, comune in gravidanza, non colpisce solo gambe e caviglie, ma può manifestarsi anche a livello oculare.

L'aumento dei fluidi e delle fluttuazioni ormonali può infatti modificare la curvatura della cornea, causando problemi di adattamento per le lenti a contatto. Secondo la dottoressa Misra-Sharp, questi cambiamenti sono solitamente temporanei e dovrebbero risolversi dopo il parto, quando il corpo riprende il suo equilibrio normale.

Soluzioni pratiche per chi indossa lenti a contatto

Quando la forma della cornea cambia, anche di poco, i lenti a contatto possono diventare scomodi. Per questi casi il medico Suzanne Wylie ha suggerito a Metro.co.uk di passare temporaneamente agli occhiali.

Qualora questa soluzione non fosse percorribile o risultasse troppo scomoda, è consigliabile consultare un optometrista per verificare la possibilità di regolare la forma delle lenti o adattare la prescrizione.

Importanza dell'idratazione

Mantenere il corpo ben idratato è un consiglio sempre utile, soprattutto durante la gravidanza, per limitare la ritenzione idrica che può interessare anche gli occhi.

Bere acqua regolarmente può ridurre alcuni sintomi legati alla vista, aiutando a prevenire la secchezza oculare e a gestire eventuali problemi con le lenti a contatto.

Monitorare la vista durante la gravidanza

Effettuare regolari controlli della vista è fondamentale per tenere sotto controllo eventuali mutamenti.

Sebbene nella maggior parte dei casi si tratti di variazioni lievi e temporanee, è importante prestare attenzione ai cambiamenti improvvisi (o gravi) nella visione, poiché potrebbero essere sintomo di condizioni più serie, come la preeclampsia, uno stato di ipertensione gestazionale che può comportare rilevanti conseguenze sia per la futura mamma che per il feto.

Ritorno alla normalità dopo il parto

Fortunatamente, la maggior parte dei cambiamenti oculari legati alla gravidanza si risolve spontaneamente dopo il parto, quando gli ormoni si stabilizzano. Wylie consiglia di programmare un esame completo della vista dopo la gravidanza per verificare che tutto sia tornato alla normalità.