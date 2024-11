video suggerito

Perché è importante comprendere i desideri e le parole fantasiose dei bambini, secondo la psicologa Comprendere i desideri dei propri figli può essere molto complesso quando parlano il gergo dei giocattoli. È importante però farsi vedere interessati alle loro passioni, per crescere bambini sicuri di sé. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Natale è alle porte ed è importante che i genitori intercettino i desideri dei loro bambini, senza per forza realizzarli tutti, ma permettendo loro di sentirsi capiti. Come riporta una ricerca inglese, per mamme e papà sembra essere molto complesso rimanere aggiornati sul mondo dei videogiochi, dei giocattoli o dei mazzi di carte da gioco più amati dai loro bambini, perché quando i piccoli ne parlano, sembrano aver imparato una nuova lingua, incomprensibile ai genitori.

L'importanza di capire i desideri dei bambini

Da un sondaggio svolto da un negozio di balocchi inglese, è risultato che il 71% dei 1500 genitori intervistati non sia in grado di cogliere i desideri e le passioni in fatto di giocattoli dei propri figli, prima che i bimbi abbiano già cambiato i loro stessi desideri. Per il 50% di loro, però, non capirsi si traduce con una forte difficoltà a creare un solido rapporto interpersonale. Solo il 29% dei genitori ha affermato di essere perfettamente allineato con i desideri dei propri bambini, comprendendone il lessico e l'entità dei desideri.

La psicologa Elizabeth Kilbey alle pagine della rivista Mirror, ha spiegato perché riuscire a comprendere il linguaggio dei giochi dei propri bambini è così importante per i genitori e per i bimbi stessi. Per i piccoli sentirsi capiti anche in ambito di giocattoli e videogame, che rappresentano la loro passione, significa essere più sicuri di sé e diventare abili comunicatori. "So che è complesso, i genitori hanno sempre molto poco tempo da poter passare con i propri bambini, ancora meno per informarsi sulle ultime mode che interessano i propri bambini" spiega la psicologa. I ragazzi di conseguenza decidono di parlarne con un linguaggio complesso e ricco di slang, con i coetanei, relegando i genitori al ruolo di "boomer" non in grado di comprenderli. "Cercate di vedere questa incomunicabilità con i vostri figli come un'opportunità per mostrare interesse e curiosità per le loro vite" ha spiegato la psicologa, elencando alcuni dei benefici per i bambini di sentirsi capiti anche nelle loro passioni e nei loro desideri:

costruisce abilità comunicative

li fa crescere sicuri di sé

fa sentire i bambini apprezzati

La dottoressa dunque invita i genitori ad aggiornarsi su una serie di termini legati al gioco come "GG" che significa "Good Game", bel gioco, Dimorphon, una specie di dinosauro che potrebbe appassionare i bambini interessati agli animali mostruosi, V-buck, gettoni virtuali che servono a fare acquisti all'interno dei videogames, "buff", qualcosa che aumenta le capacità dei personaggi dei videogiochi, cercare di comprendere la definizione delle parole "raro" e "ultra-raro" nelle carte da collezione e "bug" che indica un problema del videogioco.