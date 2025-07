Per molti genitori l’estate è la stagione più stressante: i 5 consigli dell’esperta per evitare il burnout

Per molti genitori l’estate è tutt’altro che un periodo di relax. Routine stravolte, decisioni improvvisate e la pressione di creare ricordi perfetti possono facilmente condurre al burnout. La neuroscienziata Amy Brann spiega che non si tratta però solo di problemi organizzativi, ma anche di come funziona il nostro cervello, e propone cinque strategie pratiche per affrontare la stagione con più serenità.

L’estate, nell’immaginario collettivo, è sinonimo di giornate senza pensieri, gite al mare e barbecue in giardino. Eppure, per tanti genitori che lavorano, questa stagione si rivela tutt'altro che rilassante. Con le scuole chiuse, le routine che saltano, i servizi di babysitting che scarseggiano e la pressione – spesso autoimposta – di regalare ai figli "ricordi estivi perfetti", il periodo può trasformarsi in un vero terreno minato per la salute mentale.

Secondo l'inglese Amy Brann, esperta di neuroscienze applicate che ha recentemente dedicato un articolo all'argomento sull'HuffPost UK, dietro a questa fatica non ci sono solo questioni pratica: esistono anche motivi neurologico che spiegano perché l’estate può risultare così estenuante. Il cervello, infatti, risponde allo stress non solo di fronte a eventi drammatici o scadenze di lavoro, ma anche davanti al cambiamento. E l'estate è piena di cambiamenti.

Le "insidie" psicologiche dell'estate per i genitori

Il primo punto critico è la necessità di prevedibilità. Il nostro cervello – in particolare la corteccia prefrontale, responsabile della pianificazione e della regolazione emotiva – lavora in modo più efficiente con routine consolidate. Quando la scuola finisce e gli orari saltano, il cervello deve colmare continue incertezze, un lavoro cognitivo extra che ci sfianca. C'è poi la questione della decision fatigue, la fatica di prendere decisioni. Durante l’anno scolastico molte scelte sono già automatizzate: cosa mettere nel lunch box, a che ora andare a letto, chi va a prenderli a scuola. In estate, invece, ogni giorno richiede nuove risposte ("Chi guarda i bambini?", "Li iscrivo al campo estivo?"). Questo sovraccarico decisionale non solo consuma le risorse mentali, ma aumenta anche il cortisolo, l'ormone principale dello stress.

Infine, si innesca un vero e proprio circolo vizioso di colpa e stress. Secondo gli studi citati da Brann, quando i genitori sentono di non riuscire a soddisfare le aspettative – sul lavoro, in famiglia, o nel creare la giusta "magia estiva"– il cervello registra la situazione come una minaccia. L'amigdala, centro della paura, si attiva generando stress e minando concentrazione e memoria. I social, con i loro album di vacanze perfette, non fanno che stringere ulteriormente questa morsa.

I 5 consigli per evitare il burnout estivo

La buona notizia, spiega Amy Brann, è che riconoscendo cosa succede al cervello possiamo mettere in atto strategie concrete per ridurre lo stress e proteggere la nostra salute mentale. Ecco i cinque consigli chiave che l’esperta offre ai genitori per affrontare l’estate senza crollare.