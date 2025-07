video suggerito

D'estate è giusto lasciare che i figli dormano fino a tardi? Cosa dicono gli esperti Con la scuola finita, molti adolescenti stravolgono i ritmi sonno-veglia, restando svegli di notte e dormendo fino a pomeriggio inoltrato. Una madre di due teenager avvia il dibattito: quanta flessibilità è opportuno concedere i ragazzi durante le vacanze e quali sono gli eventuali rischi per la salute? Gli esperti: servono flessibilità e moderazione.

Con la fine della scuola, molti adolescenti cambiano drasticamente ritmo: vanno a letto tardissimo, si svegliano nel pomeriggio e trascorrono ore davanti a videogiochi o social. Per alcuni genitori diventa difficile capire se sia giusto lasciarli dormire quanto vogliono o se sia meglio imporre un risveglio a un’ora "decente". Non è solo una questione di regole familiari: c’entra la salute, il benessere mentale e il modo in cui il sonno influisce sulla crescita e sull’equilibrio emotivo degli adolescenti.

"Sta diventando un vampiro": il dilemma di tanti genitori

Di recente, a sollevare la questione sui social è stata Ashley Smith, insegnante e madre di due adolescenti. Su TikTok ha raccontato come il figlio sedicenne sembri ormai pronto a "trasformarsi in un vampiro": da quando la scuola è finita, infatti, resta sveglio quasi tutta la notte e dorme fino al tardo pomeriggio. Certo, ha ammesso Smith, in estate è normale concedere un po’ più di flessibilità, soprattutto dopo un anno trascorso ad alzarsi presto per rispettare gli impegni scolastici. Ma è davvero salutare lasciarli liberi di dormire tutto il giorno?

L'appello social della madre ha ricevuto risposte contrastanti da altri genitori: c’è chi dice che l’estate serve a "ricaricare le batterie" e che "la giovinezza è troppo breve per sveglie e scadenze", ma c'è anche chi insiste sul fatto che pure in estate servono regole per prepararli alla vita adulta o evitare abitudini notturne sregolate, come giocare ai videogiochi fino all’alba.

Quante ore di sonno servono davvero agli adolescenti?

Secondo il dottor Rakesh Bhattacharjee, direttore del programma di medicina del sonno pediatrico al Rady Children’s Hospital di San Diego, gli adolescenti dovrebbero dormire tra le 8 e le 10 ore a notte. "C'è una certa variabilità", ha spiegato il medico al sito americano TODAY.com, "alcuni funzionano bene con 8 ore, altri ne richiedono 9 o 10". Tuttavia, fino all’85 per cento dei teenager non raggiunge queste soglie.

La necessità di sonno, poi, varia molto con l’età. Come ricorda anche la Società Italiana di Pediatria, i neonati e bambini piccoli hanno bisogno di 12-16 ore, i prescolari di 10-15 ore, e i bambini in età scolare di 9-13 ore. Ma anche se la quota si riduce con la crescita, resta fondamentale non scendere sotto un minimo di otto ore.

Svegliare o no un adolescente che dorme fino a tardi?

Per rispondere al fatidico quesito, gli esperti invitano quindi i genitori a non focalizzarsi tanto sul fatto che il ragazza o la ragazza dorma fino al pomeriggio, quanto sulle cause che portano ad addormentarsi così tardi. Se infatti gli adolescenti fanno le ore piccole anche se non escono con gli amici, dietro queste dormite potrebbero esserci situazioni di deprivazione cronica di sonno, di stress, di problemi di salute mentale o semplicemente delle abitudine notturni sregolate, condizionate dall'utilizzo di videogiochi e schermi che, con le loro luci e gli stimoli intensi, influenzano negativamente il ritmo sonno-veglia. In quest'ultimo caso, ridurre le ore passate davanti ai device potrebbe bastare per facilitare il ritorno a ritmi più sostenibili, soprattutto nelle settimane immediatamente precedenti al rientro a scuola.

Per trovare un equilibrio tra la necessità di dormire bene e il normale desiderio dei ragazzi di lasciarsi un po' andare durante le vacanze, la chiave rimane dunque la moderazione. Se infatti i genitori non possono pretendere che i figli siano svegli e scattanti alle otto del mattino – come avviene invece durante il resto dell'anno – dall'altro lato i ragazzi possono impegnarsi a non esagerare con gli eccessi notturni, così da potersi permettere di godere la luce del giorno, fare attività all’aperto e tutelare il loro benessere.