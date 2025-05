video suggerito

Parte da sola per la luna di miele dopo il tradimento dell’ex, ma il padre la raggiunge: “Sto arrivando” La donna aveva scoperto il tradimento del suo futuro sposo alla vigilia delle nozze, ma aveva comunque voluto partire alla volta delle Hawaii per stare da sola con i suoi pensieri. Giunta a destinazione, la ragazza dal cuore spezzato è stata però raggiunta dal padre, accorso dopo un viaggio di oltre 4.000 chilometri per portare un po’ di conforto alla sua bambina: “Mio papà c’è sempre stato quando avevo bisogno”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Doveva essere la prima vacanza di una nuova vita e in un certo senso, così è stato, anche se le cose non sono andate esattamente come previsto. La storia di Tobi Elder, ventinovenne del Nebraska (USA) inizia poco prima di salire a bordo di un aereo alla volta delle Hawaii, dove avrebbe dovuto celebrare le sue nozze e passare qualche giorno in un esotico idillio d'amore insieme al suo sposo. Alla vigilia della partenza, però, una raffica di messaggi le aveva rivelato il tradimento del futuro marito, mandando all'aria ogni progetto fin lì realizzato.

Tra rabbia, paura e la sensazione di essere sprofondata in un abisso senza via d'uscita, a portare conforto alla ragazza ci ha pensato il padre Rob, che senza nemmeno pensarci ha macinato oltre 4.000 chilometri per raggiungerla e confortarla sotto il sole dell'Oceano Pacifico. Elder, profondamente commossa dal gesto paterno, ha voluto condividere tutto su TikTok, trasformando l'affettuoso genitore in un idolo del Web.

La promessa infranta

Come raccontato alla rivista Newsweek, per tre anni Tobi aveva costruito con il fidanzato un rapporto che sembrava molto solido. Prima di conoscerlo, la ragazza aveva vissuto una relazione precedente "tossica e violenta" e dopo i traumi di quell'esperienza, il nuovo amore sembrava destinato a restituirle con gli interessi tutta la serenità di cui aveva bisogno. Mai nessuna litigata importante, mai nessun segnale di allarme, solo le ultime rifiniture di un matrimonio da cartolina fissato per inizio maggio. Tutto il castello si è però sgretolato quando, seduta in un salone di bellezza, una serie di messaggi le ha fornito le prove di una lunga infedeltà.

Leggi anche Dopo tre mesi i bambini sentono il loro cuore e iniziano a conoscersi: lo studio

Prima la partenza in solitaria, poi la sorpresa

Mandato all'aria il matrimonio, Elder non voleva però rinunciare anche al suo viaggio: "Volevo curarmi lontano da tutto", ha raccontato. Così, una volta atterrata a Honolulu in lacrime e con un bouquet di emozioni spezzate, Elder si era rassegnata a passare qualche giorno in solitaria per riflettere e lasciarsi andare alla malinconia. Nel frattempo, a casa dei suoi genitori, mentre la madre era indecisa se partire o meno, il cuore di papà è stato il primo a reagire e dopo aver prenotato in fretta e furia il primo volo disponibile, Rob ha inviato alla figlia un messaggio telegrafico ma pieno di contenuto: "Arrivo venerdì".

Quel messaggio è stata la mazzata finale per far crollare la diga del dolore e permettere a Elder di farsi travolgere da tutte quelle emozioni che fino a quel momento aveva cercato d'imbrigliare. Questa volta però, le lacrime erano piene di gioia e gratitudine. Così, nel giorno concordato, Elder ha filmato l'incontro in aeroporto: prima un abbraccio struggente all'uscita del gate, poi una rinfrescante spremuta al bar per iniziare una vacanza dal sapore dolce amaro ma che sicuramente sarebbe stata indimenticabile per entrambi.

Il video ha rapidamente superato i tre milioni di visualizzazioni e mentre gli utenti dei social continuano a celebrare Rob come modello di dedizione, la figlia orgogliosa si dice grata per la fortuna di avere un genitore così: "Mio padre c’è sempre stato quando serviva".