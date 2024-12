video suggerito

Papà e il suo bambino ballano l’haka Maori insieme: “Spero che sia orgoglioso delle nostre origini” Un papà insegna la danza Maori al suo bambino per tramandare la tradizione imparata da sua nonna e insegnare al piccolo ad essere sempre fiero e orgoglioso delle sue origini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

Credits: profilo TikTok di Hopelylawrence

È un video simpatico, diventato presto virale, quello che ritrae Zar Lawrence, un papà neozelandese, intento a insegnare l’haka, danza tradizionale indigena della cultura Maori, a suo figlio, che lo imita senza alcun indugio. Dietro al contenuto e ai tanti commenti degli utenti, che si sono sbizzarriti tra commozione e ragionamenti profondi, si nasconde una storia fatta di tradizioni di cui la famiglia va fiera e spera che anche i propri figli possano imparare a fare lo stesso.

Il video commovente del bimbo che balla l’haka

A riprendere il papà e il suo piccolino di appena un anno di vita è la mamma, che ride divertita nel vedere l’uomo iniziare l’haka, la danza tradizionale Maori, e il piccolo imitarlo cercando di emettere gli stessi suoni e muovendo le piccole braccia in su e in giù come loro.

Nei commenti gli utenti hanno espresso la propria commozione non solo nel vedere un bambino ballare e imitare il suo papà, ma soprattutto nel veder tramandata in una piccola vita una tradizione che si trasmette di padre in figlio da generazioni, come quella dell’Haka Maori.

La mamma del bimbo intervistata da Today.com ha specificato che non si tratta di un contenuto costruito per diventare virale ma di una scena che si ripete di continuo nella loro casa: “Ho solo preso il telefono e iniziato a filmare, ma per i nostri figli è del tutto normale imparare a casa la danza Maori". La coppia ha rivelato di essersi appassionata alla cultura indigena e alla loro tipica danza, comprendendone ancora di più l'importanza, proprio grazie al figlio, nonostante il papà fosse un ex giocatore di rugby che aveva imparato la danza da sua nonna. “Non glielo abbiamo imposto, è stato lui che non voleva vedere cartoni in tv ma sempre la danza Maori” ha raccontato il suo papà, quindi i due si sono ingegnati per insegnargliela.

“Aver ricevuto affetto e commozione sotto al video in cui il nostro bimbo balla questa danza tradizionale ci ha stupiti e riempiti di gioia, è bello che le persone si aprano a nuove culture” racconta la mamma.

I due hanno raccontato a Today.com di star crescendo loro figlio come fiero e forte delle sue origini, per proteggere la sua salute mentale da eventuali atti di bullismo o isolamento di chi potrebbe non comprenderlo: “Crescendo spesso si tende a conformarsi, dimenticando completamente la propria cultura, ma non deve essere così”.

Ma questo non lo fanno solo per i loro 5 figli, ma anche per loro stessi: “Ho imparato grazie a mio figlio che balla fiero la danza tradizionale e ai commenti commossi degli utenti su TikTok l’importanza di riconnettermi alla mia cultura” ha spiegato il papà Zar Lawrence, dal momento che, secondo l’uomo, l’unico modo per poter riuscire a tramandare le proprie tradizioni e la propria cultura è conoscerla per primi nel profondo.