“Odia il suo nome da quando è nata”: il regalo dei genitori per una bimba 6 anni diventa virale

Una coppia americana ha regalato alla figlia di sei anni un nuovo nome: la bambina non si riconosceva in quello ufficiale e ora ha coronato il suo desiderio, trasformando l’amato nomignolo con cui viene chiamata in casa nel nome che comparirà anche sui documenti.

In Michigan, una coppia è diventata virale per un regalo di compleanno fuori dal comune. Amanda e Dan, 33 e 36 anni, hanno deciso di celebrare i sei anni della loro secondogenita con un gesto che per lei vale più di qualsiasi festa o giocattolo, donandole un nome nuovo. "Era evidente che odiasse il suo nome. Non sopporto che medici e altri lo usino. Così abbiamo deciso di cambiarlo", ha raccontato Amanda su Threads, il social testuale di Meta. Così, dopo anni di insistenze, i due genitori hanno avviato la procedura per cambiare legalmente la carta d'identità della piccola.

Il rifiuto sin da piccolissima

Come spiegato ai cronisti di Newsweek dalla madre, la bimba ha iniziato a manifestare un certo disappunto per il suo nome fin dai primi anni di vita. Ogni volta che veniva chiamata Margaret, la risposta era sempre la stessa: "No, sono Maisie", facendo riferimento al soprannome con la qualche veniva chiamata in famiglia. Durante la gravidanza, il nome "Maisie" era infatti stato l'unico su cui i genitori avevano trovato un accordo, ma le paure legate a una gravidanza difficile e la volontà di omaggiare la nonna paterna, Margarit, li avevano spinti verso la scelta formale di "Margaret Olivia", convinti che Maisie sarebbe restato un semplice nomignolo affettuoso.

Il tempo, però, ha reso evidente che le parole della figlia non erano solo un vezzo passeggero. Documenti, visite mediche, moduli scolastici continuavano a riportare un'identità che la bambina non riconosceva. Per la madre era ormai diventato un peso immaginare che sua figlia potesse crescere costretta a giustificarsi ogni volta, chiedendo di essere chiamata in un modo diverso da quello riportato dalle carte ufficiali. Alla fine Amanda e Dan hanno capito che la cosa giusta cosa da fare era solo una e dopo aver inoltrato una richiesta formale all'Anagrafe, Margaret Olivia è diventata Maisie Margaret Olivia.

Il post condiviso da Amanda su Threads | THREADS

Una scelta condivisa

Il cambiamento non ha incontrato resistenze da parte della cerchia ristretta della famiglia. Gli amici non sapevano nemmeno che il nome legale fosse diverso, mentre i parenti legati alla tradizione di famiglia hanno ammesso che Margaret non sembrava calzarle particolarmente. La bambina stessa ha chiesto che il nome originario rimanesse nel secondo nome, motivo per cui è stato creato il nuovo, lungo e originale "Maisie Margaret-Olivia", con il trattino.

Il post nel quale Amanda ha raccontato la storia della sua piccola ha rapidamente raggiunto oltre 15.000 interazioni Intanto, la burocrazia procede. Amanda ha confermato di aver inviato i documenti e che serviranno fino a 45 giorni per l'approvazione definitiva. Ma la festa per Maisie è già iniziata. Anche se, come dice la madre, "è un nome lungo e so che Margaret e Maisie sono quasi la stessa cosa, è diverso per noi, significa qualcosa di diverso. E lei lo ama".