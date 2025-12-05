“Il nostro nome è quello meno amato dai genitori?”: la domanda ‘scomoda’ di una sorella minore diventa virale

Un commento fatto con leggerezza, nato più come una battuta che come un'analisi profonda, ha innescato per Sara Wollner una riflessione sulla propria infanzia e sulla posizione di figlia più piccola. Nata e cresciuta ad Albany, New York, terza di tre sorelle, Sara ha sempre abitato quel ruolo di "ultima arrivata" che, per molti, è sinonimo di coccole ma anche di minore considerazione. Una condizione che la letteratura scientifica ha spesso definito privilegiata e complicata insieme.

L'ordine di nascita non è affatto un elemento marginale. Secondo una ricerca pubblicata a fine 2024 su Proceedings of the National Academy of Sciences, per esempio, essere il primogenito o nascere come ultimo della famiglia può comportare notevoli differenze caratteriali. Non solo, come spiegato in uno studio condotto nel 2021 sulle relazioni tra fratelli, il fatto di dover fare i conti con le inconsapevoli gerarchie che si vengono a creare in famiglia sembra portare i fratelli minori a diventare più resilienti e a manifestare i livelli di benessere emotivo più alti rispetto ai fratelli di mezzo".

Una battuta che apre una questione "scomoda"

Nel video pubblicato su TikTok, il momento rivelatore si condensa in una frase. Un'amica, con tono ironico, le aveva infatti chiesto come ci si sentisse "a essere quella con il nome meno amato dai genitori". Una provocazione che l'ha sorpresa e divertita, ma che ha comunque dato qualcosa su cui riflettere. "Non ci avevo mai pensato prima, ma da quel momento non riesco a smettere di farlo", ha raccontato Sara. Se i genitori avessero preferito il suo nome agli altri, ha aggiunto con autoironia, probabilmente la sorella maggiore si sarebbe chiamata come lei. Una considerazione un po' amara, che per qualche attimo l'ha fatta sentire come una figlia di "serie B".

Il video ha superato un milione e mezzo di visualizzazioni, attirando reazioni di ogni tipo. Molti genitori hanno respinto l'idea che il nome dell’ultimo nato sia frutto di una classifica affettiva, spiegando che ogni figlio ha ricevuto semplicemente il nome "preferito al momento". Kate però sembra continuare a rimuginare su una condizione che accomuna molti fratelli e sorelle minori, anche se sa che l'amore dei genitori non è mai stato messo in discussione. Si tratta solo di un inconveniente – l'ennesimo – di essere sempre e comunque "l'ultima arrivata".