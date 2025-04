video suggerito

Nonno si commuove di nascosto mentre la nipote festeggia la fine delle cure contro il cancro: il video virale Una donna ha festeggiato la fine delle cure contro il cancro, facendosi riprendere durante il simbolico momento del suono della campanalla che negli USA segna la fine delle cure chemioterapiche. Solo riguardando il video però, la donna ha notato il dettaglio più toccante: il nonno, ripreso sullo sfondo, che cercava con discrezione di trattenere le lacrime per l’emozione. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Negli Stati Uniti, il suono della campanella è un rituale per celebrare la fine delle cure oncologiche. Così, quando lo scorso febbraio era stato il turno di Alexandra Caldwell, la ventottenne americana aveva deciso di condividere questo momento con i suoi familiari. A rendere ancora più speciale quella giornata però è stato un dettaglio che Alexandra ha scoperto solo dopo aver visto il video del suo momento di vittoria, diventato virale su TikTok: lo sguardo del nonno, ripreso sullo sfondo mentre, in silenzio, cercava di trattenere le lacrime di commozione.

Una battaglia mentale e fisica

Nel mese di agosto del 2024, Alexandra aveva ricevuto una diagnosi di cancro al seno che le aveva sconvolto la vita. A soli 27 anni, si è trovata a dover affrontare una malattia terribile, con i suoi trattamenti dolorosi e debilitanti. Come ha raccontato alla rivista Newsweek, il vero ostacolo non era tanto fisico, quanto psicologico: "Era più una battaglia mentale che fisica", ha detto. Le otto sedute di chemioterapia e le dieci sessioni di radioterapia non sono state facili, e le hanno lasciato segni fisici inaspettati. "Le irritazioni sulla pelle e l'acne sul viso erano cose che non mi aspettavo", ha raccontato, mentre affrontava la sfida di cambiare aspetto in un periodo della vita in cui si è più vulnerabili alla propria immagine.

@alexaandracaldwel That will be my heart broken into a million pieces then😭💔 breastcancerawareness breastcancerunder30 ♬ Northern Attitude – Noah Kahan & Hozier

Il momento della vittoria

Lo scorso febbraio, finalmente, Alexandra ha potuto suonare la campanella, un momento simbolico che rappresenta l'inizio di una nuova vita per i pazienti. A condividere con lei quel momento c'era la sua famiglia, tra cui il nonno di 82 anni, Duncan. Nonostante fosse ancora in fase di recupero da un intervento chirurgico alla caviglia, nonno Duncan ha voluto esserci, pronto a celebrare la fine della sofferenza di sua nipote. Ma è stato solo guardando il video che Alexandra ha notato quanto quel momento fosse importante per il nonno.

Nel filmato poi condiviso sui social, infatti, Duncan è stato "catturato" dalla fotocamera mentre cercava di trattenersi l'emozione, facendosi sfuggire solo un fugace segnale di commozione mentre pensava di non essere visto. "Mi sono resa conto di quanto significasse per lui vedere me lì, con orgoglio, piangendo dietro di me", ha affermato Alexandra.

Il video ha avuto un impatto emotivo molto forte, facendo scattare una serie di reazioni da parte degli utenti sui social. Alexandra ha ricevuto oltre centinaia di commenti, molti dei quali condivideva con il suo nonno, che non ha potuto fare a meno di chiedere con curiosità: "Cos'è TikTok?".

Guardando al futuro

Anche se il trattamento è terminato, Alexandra ha spiegato che dovrà continuare a prendere farmaci ormonali per ridurre il rischio di recidive. Ogni anno, inoltre, si sottoporrà a mammografie per monitorare il suo stato di salute nei prossimi cinque anni. Tuttavia, ha affermato di sentirsi "benissimo" e di essere pronta a costruire nuovi ricordi con la sua famiglia, in particolare con il nonno, che è stato un punto di riferimento fondamentale durante tutto il percorso.