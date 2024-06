Non sapeva di essere incinta, partorisce il suo bambino al ristorante e lo chiama come il locale

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Una storia che ha dello straordinario, quella accaduta a Tayvia Woodfork, entrata al ristorante Golden Corral per un semplice pranzo in famiglia ed uscita con un neonato tra le braccia.

Si è trattato di un caso di gravidanza criptica, una gestazione cioè, come spiega uno studio pubblicato sulla National Library of Medicine, di cui la madre rimane completamente ignara fino alla ventesima settimana di gravidanza o, come in questo caso, fino alla nascita del bambino.

La storia della bimba nata nel bagno del ristorante

La famiglia Woodfork, lo scorso 4 maggio, si è radunata al ristorante Golden Corral, un all-you-can-eat dell’Arkansas, per un pranzo in famiglia, riporta la testata Today.com. Tutto sembrava andare per il meglio fino a che Tayvia Woodfork, una ventiseienne, ha iniziato a lamentare dei crampi alla pancia.

“Sembrava un semplicissimo mal di stomaco” ha detto la sua mamma alla testata, ma tutti hanno iniziato a preoccuparsi quando, dopo 10 minuti dal suo ingresso al bagno del ristorante, la ragazza non ne voleva sapere di uscire da lì.

La mamma è dunque entrata a cercarla e l’ha trovata a terra dolorante e tra le lacrime. “Le ho detto che dovevamo andare in ospedale immediatamente, perché poteva essere qualcosa di grave, ma lei non riusciva neanche ad alzarsi dal dolore”, ha raccontato la madre a Today.com.

La famiglia a questo punto ha subito allertato il numero di emergenza nazionale, ma non appena i paramedici hanno raggiunto il bagno la ragazza ha iniziato a gridare “È fuori, è fuori”. Nessuno capiva cosa stesse accadendo finché hanno tutti potuto vedere tra le braccia di Tayvia un neonato di quasi 3 kg. La mamma della ragazza ha raccontato che dopo lo stupore iniziale e l'aver compreso che il bimbo stava bene, quando tutti sono usciti dal bagno, l’intero ristorante ha iniziato ad applaudire e a gridare di gioia per lo straordinario evento.

Credits: Profilo Facebook di Tameka Woodfork

La giovane mamma ha deciso di dare al bimbo un nome molto particolare, che il ristorante ha subito ricondiviso sulle sue pagine social scrivendo: "È un maschietto! E si chiama Tamaar Kylon Corral Woodfork, il nostro fan più giovane di sempre". La mamma ha deciso di lasciare un segno indelebile nel nome del suo bimbo, chiamandolo proprio Corral, come il ristorante.

Il locale poi per celebrare l’evento incredibile ha regalato alla famiglia un pacco pieno di beni essenziali per il piccolo appena nato.

La gravidanza criptica, quando non sai di essere incinta

Tayvia ha spiegato a Today.com di non essersi assolutamente accorta di essere incinta, nonostante lei avesse già vissuto una gravidanza due anni prima. "Non c'era nessun segnale che fossi incinta, non ho preso peso e non ho mai sentito alcun sintomo o movimento del mio bambino".

Eppure il piccolo Corral è nato alla trentasettesima settimana di gravidanza, a termine, e quello che la sua mamma interpretava come un semplice mal di stomaco era un vero e proprio travaglio attivo.

Come riporta il Journal of the Royal Society of Medicine, quanto accaduto alla giovane mamma è in realtà abbastanza raro, si parla di 1 gravidanza gravidanza criptica ogni 475, che però viene scoperta entro la ventesima settimana di gestazione e di 1 ogni 2500 che si scopre, come nel caso Tayvia, solo al momento del parto.

Credits: Profilo Facebook di Tameka Woodfork

Ovviamente una gravidanza di questo tipo, come spiega lo studio, implica diversi rischi, innanzitutto la donna, che non è consapevole di aspettare un bambino, potrebbe mettere in atto delle condotte che minano alla sua salute, come bere alcolici o fumare, e soprattutto, una volta accortasi del parto imminente potrebbe trovarsi in un luogo senza l'assistenza necessaria alla nascita di un bambino.

In questo caso però, la prontezza della mamma di Tayvia ha fatto sì che i paramedici intervenissero subito e oggi il piccolo Corral è a casa, in splendida forma, insieme alla sua sorellina maggiore.