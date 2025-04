video suggerito

"Non date ai bimbi questi 4 dolcetti pasquali": esperta di primo soccorso avverte i genitori del rischio soffocamento L'esperta di primo soccorso Sarah Jefferies ha messo in guardia i genitori sui rischi nascosti in molti dei dolcetti pasquali per i più piccoli, invitandoli a non abbassare la guardia durante le feste.

A cura di Sophia Crotti

Tra lavoretti pasquali, pranzi e una bella caccia alle uova nel pomeriggio, il Bel Paese, anche nelle zone dove il tempo è più brutto, festeggerà la Pasqua. Sarah Jefferies, esperta di primo soccorso che si occupa di corsi sulla sicurezza sul lavoro, però, ha invitato mamme e papà a non abbassare la guardia durante le abbuffate pasquali, dal momento che il rischio soffocamento, a causa in particolare di 4 tipologie di dolcetti, è molto vicino per i bambini.

I quattro dolcetti pericolosi per i bambini

Ci sono quattro dolcetti pasquali che tra oggi e domani saranno su tutte le tavole degli italiani, a cui però i genitori di bambini di età inferiore ai 5 anni, secondo la dottoressa Jefferies che ne parla alle pagine del Mirror, dovrebbero stare attenti.

Le ovette di cioccolato: piccole, dai gusci colorati, le ovette di cioccolato esistono di tantissimi gusti. Il loro problema, secondo Jefferies sarebbe proprio la dimensione: "Sembrano innocue e invece sono proprio della misura giusta per ostruire le vie respiratorie dei bambini" spiega. Inoltre il fatto che il cuore sia morbido ma la parte esterna più dura, secondo l'esperta di primo soccorso renderebbe ancora più difficoltosa l'estrazione dalla gola del piccolo. Uova di cioccolato fondente: secondo Jefferies queste sarebbero pericolose per i bimbi sotto i 5 anni di età, dal momento che rompendosi potrebbero scheggiarsi in grosse parti: "Queste una volta nella gola del bimbo potrebbero provocare in lui dei conati di vomito". Uova di Pasqua con noci intere all'interno: tra le tantissime tipologie di cioccolato che caratterizzano le uova di Pasqua, vi è anche quello alle nocciole, che prevede distribuite sulla superficie del dolce delle noci intere molto grosse. "Potrebbero causare nei bambini reazioni allergiche o infilarsi nelle vie aeree dando vita al soffocamento". Le caramelle: siano queste gommose o dure, secondo l'esperta, data la loro forma comportano il rischio soffocamento nei bambini piccoli o difficoltà di deglutizione.

Come rendere i dolci pasquali più sicuri per i bambini

Questi moniti non vogliono certo impedire ai bambini di vivere la gioia di scartare e aprire uova di cioccolato o di mangiare qualche ovetto colorato che trovano sulla tavola imbandita. Jefferies consiglia semplicemente ai genitori di spezzare i dolci in pezzi molto piccoli, per evitare che i bimbi soffochino, prima di darglieli da mangiare. Inoltre la dottoressa ha invitato i genitori a optare per nuove ricette pasquali innocue per grandi e piccini.

"Provate a sciogliere il cioccolato di uova e ovetti e a creare dei lecca lecca di cioccolato, più piccoli e meno pericolosi, oppure spalmate sul pane tostato della crema al cioccolato disegnando un coniglietto pasquale". La dottoressa continua aggiungendo ricette per realizzare torte morbide o spiedini di frutta tagliata in piccoli pezzi. "I bimbi non devono rinunciare al divertimento o alla gioia che dà loro mangiare un uovo di Pasqua, semplicemente devono avere la possibilità di non mettere a repentaglio la propria sicurezza e salute"